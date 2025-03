Unisys choisit la plateforme Media Server de Radisys pour ses services de messagerie vocale de nouvelle génération

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation, un leader mondial des solutions de télécommunications ouvertes, a annoncé aujourd’hui qu’Unisys, un fournisseur mondial de solutions technologiques, avait choisi l’Engage Media Server de Radisys pour améliorer son offre de messagerie vocale destinée aux opérateurs de réseaux mobiles de niveau 1.

L’Engage Media Server de Radisys permet à Unisys de poursuivre la modernisation de son infrastructure liée aux offres de messagerie vocale et de s’aligner sur sa stratégie de cloud et de conteneurs. L’un des services essentiels de messagerie vocale fournis par la plateforme Radisys est la MRF (Media Resource Function), responsable de tâches essentielles telles que le mixage des médias, le transcodage et la détection des signaux multifréquence à double tonalité (dual-tone multi-frequency, DTMF). Unisys a choisi Engage Media Server de Radisys pour sa capacité à offrir des performances robustes dans le cadre de déploiements virtualisés et basés sur le cloud.

« Les capacités de l’Engage Media Server de Radisys s’alignent sur notre stratégie cloud et nous permettent de bénéficier des performances et de la flexibilité dont nous avons besoin pour continuer à faire preuve d’innovation dans nos offres et à répondre aux demandes de nos clients », a déclaré Sean Tinney, vice-président de la gestion des solutions pour le département Enterprise Computing Solutions d’Unisys. « En plus d’offrir les capacités robustes de traitement des médias requises pour nos services de messagerie vocale avancés, L’Engage Media Server de Radisys permet également une intégration transparente avec nos systèmes existants, établissant ainsi une base solide pour la poursuite de la croissance et de l’innovation. »

Engage Media Server de Radisys prend en charge une large gamme de services audio et vidéo en temps réel, y compris VoLTE et les communications unifiées, ainsi que diverses analyses avancées, telles que la reconnaissance vocale, l’analyse de la vision par ordinateur et l’amélioration de la qualité vidéo.

« La plateforme Engage Media Server de Radisys est capable de traiter des médias complexes tout en permettant une intégration et une évolutivité transparentes », a déclaré pour sa part Al Balasco, directeur de l’activité Médias, Cœur et Applications chez Radisys. « Nous sommes convaincus que cette plateforme va aider Unisys à continuer à offrir à ses clients des expériences exceptionnelles en matière de messagerie vocale. »

Unisys commencera à passer au serveur Radisys cette année avec un grand opérateur en Allemagne.

À propos d'Unisys

Unisys est une société mondiale de solutions technologiques qui permet aux plus grandes entreprises du monde de réaliser des percées. Nos solutions – qu’elles concernent le cloud, l’IA, le lieu de travail numérique, la logistique ou l’informatique d’entreprise – aident nos clients à défier le statu quo et à libérer tout leur potentiel. Pour découvrir comment nous aidons nos clients à repousser les limites du possible depuis plus de 150 ans, consultez le site unisys.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial des solutions et services de télécommunication ouverts. Ses plateformes désagrégées et services d'intégration s'appuient sur des architectures de référence ouvertes et des standards, combinés à des logiciels et matériels ouverts, permettant aux fournisseurs de services de favoriser une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout, allant des terminaux numériques aux solutions d'accès et de réseau essentielles désagrégées et ouvertes, en passant par des applications numériques immersives et des plateformes d'engagement. Son organisation de services réseau de classe mondiale et expérimentée fournit des services de cycle de vie complet pour aider les fournisseurs de services à construire et exploiter des réseaux hautement évolutifs et performants, avec un coût total de possession optimal. Pour en savoir plus, visitez www.Radisys.com.

Radisys® est une marque déposée de Radisys. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.