SHIFT intègre la fonctionnalité eSIM de Thales à ses smartphones durables

SHIFT partners with Thales to bring eSIM capability to sustainable smartphones (Photo: Thales)

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--Les smartphones de SHIFT, reconnus pour leur facilité de réparation et leur conception respectueuse de l’environnement, prendront désormais en charge la fonctionnalité eSIM grâce à la solution de Thales. Contrairement aux eSIM traditionnelles, qui sont soudées dans l'appareil, la solution Thales est disponible dans un format amovible tout en permettant le téléchargement et le stockage sécurisés de plusieurs plans de connectivité. Les utilisateurs peuvent insérer l’eSIM dans leur téléphone, transformant ainsi leur appareil en un smartphone compatible eSIM.

Grâce à la solution de Thales, les clients de SHIFT bénéficieront d’une flexibilité et d’une commodité accrues et pourront stocker et basculer entre dix plans de connectivité, ce qui répondra à des besoins variés, comme les plans de connectivité prépayés, d’entreprise ou de voyage.

Grâce à ce partenariat, SHIFT et Thales permettent une connectivité mobile plus flexible et plus respectueuse de l’environnement, combinant l’expertise avancée de Thales en matière de connectivité avec l’engagement de SHIFT à produire des smartphones modulaires, réparables et respectueux de l’environnement. Cette collaboration établie ainsi une nouvelle norme pour la technologie mobile.

« Chez SHIFT, nous sommes convaincus que durabilité et innovation vont de pair. Grâce à notre partenariat avec Thales, nous donnons à nos clients les moyens de faire l'expérience d'une connectivité de pointe, tout en restant fidèles à notre philosophie de conception modulaire et à notre engagement en faveur de pratiques respectueuses de l'environnement. Cette solution offre la flexibilité apportée par une eSIM, en diminuant la nécessité d'avoir plusieurs cartes physiques, en réduisant les déchets plastiques et en prenant en charge des appareils plus écologiques », déclare Carsten Waldeck, CEO et fondateur de SHIFT.

« Nous sommes fiers d’aider SHIFT à transformer ses smartphones grâce à notre technologie EcoSIM programmable. Cette collaboration démontre comment des solutions de connectivité avancées peuvent s’aligner sur des objectifs responsables. Elle positionne SHIFT comme un nouvel acteur sur le marché des eSIM, leur permettant de tester la demande de smartphones compatibles eSIM, tout en maintenant leur approche de la durabilité », déclare Eva Rudin, VP Mobile Connectivity Solutions, Thales.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense, Aérospatial, et Cyber & Digital. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l’innovation tels que l’IA, la cybersécurité, le quantique, les technologies du cloud et la 6G.

Thales compte près de 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros.