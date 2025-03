PINNEBERG, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Viromed Medical AG (Ticker: VMED; ISIN: DE000A3MQR65) heeft een mijlpaal bereikt door de uitgebreide samenwerking met een multinationale onderneming die via ad-hockennisgeving op 11 december 2024 werd bekendgemaakt. Het voorwerp van de overeenkomst die nu is gesloten is, in het bijzonder, het verlenen van een Europees licentierecht ten gunste van Viromed Medical AF voor het gebruik van koud atmosferisch plasma bij geneesmiddelen. Door de licentierechten te verlenen, wordt Viromed Medical AG aanzien als een fabrikant van ViroCAP®-systemen voor gebruik in dermatologie in de zin van de Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR). Alle intellectuele eigendomsrechten en de daaruit voortvloeiende patenten en exploitatierechten van de studies van beide bedrijven over het gebruik van het PulmoPlas®-systeem bij longgeneeskunde zijn het exclusieve eigendom van Viromed Medical AG.

