Radisys élargit son portefeuille de petites cellules avec la plateforme Qualcomm Dragonwing FSM200 pour FR1 et FR2

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation , un chef de file mondial des solutions de télécommunications ouvertes, annonce la disponibilité de son logiciel primé Connect RAN sur la plateforme Qualcomm Dragonwing™ FSM200 pour FR1 et FR2. La solution exploite la bande de base et les capacités radio avancées de la plateforme Dragonwing FSM200 pour répondre aux cas d'utilisation de haute performance/capacité avec des fonctionnalités avancées requises dans divers segments de marché, y compris les ORM, les entreprises, l'accès fixe sans fil (FWA), la 5G privée, l'industrie 4.0 et les réseaux domestiques. Le logiciel Radisys Connect RAN sur la plateforme Qualcomm Dragonwing™ FSM100 est déjà déployé dans le monde entier pour divers cas d'utilisation.

La solution Connect RAN 5G de Radisys offre un ensemble complet de fonctionnalités, entièrement interopérables avec un large écosystème et un support de gestion éprouvé, permettant aux clients de déployer de petites cellules dans plusieurs segments verticaux à des coûts opérationnels et d'investissement réduits avec un délai de mise sur le marché rapide.

Points forts

Radisys a démontré un leadership continu en mmWave RAN sur les plateformes Dragonwing FSM100 et FSM200 avec une prise en charge de la bande passante jusqu'à 800 MHz, de la formation de faisceaux, du découpage réseau, de la qualité de service, de la cryptographie robuste et du support à faible latence.

Avec une latence optimisée, la prise en charge des périphériques Redcap et la fonctionnalité PDU Ethernet, le logiciel Connect RAN répond aux exigences essentielles du segment de marché de l'industrie 4.0.

Le logiciel RAN amélioré à faible empreinte porté sur le processeur d'infrastructure Qualcomm Dragonwing™ QIP100 fournit une solution rentable pour les déploiements de femtocell domestiques.

Permet une gamme variée d'options d'intérieur et d'extérieur avec différentes bandes et combinaisons de bande passante, y compris CBRS.

Avec la prise en charge des interfaces TR-069/TR-196, NETCONF et O-RAN O1, la solution logicielle RAN offre une gérabilité FCAPS complète, assurant une intégration transparente avec les déploiements ACS hérités et les nouveaux systèmes SMO/de gestion basés sur O-RAN O1.

La solution de Radisys prend également en charge l’interface ORAN E2 vers le RIC, permettant des capacités d’IA même dans les déploiements de petites cellules.

« Qualcomm Technologies, Inc. est heureux de continuer à travailler avec Radisys pour soutenir un écosystème complet afin d’aider les clients à créer et déployer rapidement de petites cellules », déclare Gerardo Giaretta, vice-président, gestion des produits, Qualcomm Technologies, Inc. « Notre collaboration avec Radisys élargit les capacités du réseau 5G avec des fonctionnalités avancées et assure l’accès au réseau sur l'ensemble de notre clientèle mondiale. »

« En élargissant notre collaboration avec Qualcomm Technologies pour utiliser la plateforme Dragonwing FSM200, Radisys innove dans les solutions de petites cellules », déclare Munish Chhabra, vice-président principal et directeur général, logiciels et services, Radisys. « Forts du portefeuille de logiciels de pointe de Radisys et de la bande de base de Qualcomm Technologies, nous sommes heureux de fournir aux clients de multiples options pour déployer de petites cellules dans les segments verticaux de l’industrie. »

À propos de Radisys

Radisys est un chef de file mondial des solutions et services de télécommunication ouverts. Ses plateformes et services d'intégration ventilés s'appuient sur des architectures de référence ouvertes et des standards, combinés à des logiciels et matériels ouverts, permettant aux fournisseurs de services de favoriser une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout, allant des terminaux numériques aux solutions d'accès et de réseau essentielles désagrégées et ouvertes, en passant par des applications numériques immersives et des plateformes d'engagement. Son organisation de services réseau de classe mondiale et expérimentée fournit des services de cycle de vie complet pour aider les fournisseurs de services à construire et exploiter des réseaux hautement évolutifs et performants, avec un coût total de possession optimal. Pour en savoir plus, visitez www.Radisys.com/.

