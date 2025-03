Canoga Perkins lance une démonstration de 5G privée avec TSN pour présenter un déploiement rationnalisé de la 5G privée pour les industriels et les entreprises

CHATSWORTH, Californie--(BUSINESS WIRE)--Le fournisseur de solutions de connectivité réseau Canoga Perkins annonce aujourd'hui le lancement de sa démonstration « Private 5G with Time-Sensitive Networking (TSN) » dans son Centre d'expérience client (CEC). Cette démonstration sert de modèle pour le déploiement de la 5G privée, offrant une approche rationalisée, fiable et sécurisée pour les applications industrielles et d'entreprise.

La configuration intègre la radio Moso Canopy 5GID2 et la solution de transport de Canoga Perkins, SyncMetra, pour créer une solution 5G privée complète et de premier ordre. La combinaison de ces technologies simplifie le processus de déploiement, réduit la complexité et garantit des performances élevées pour les applications critiques.

« La 5G privée a le potentiel de révolutionner la connectivité industrielle et d’entreprise, mais uniquement si elle est déployée correctement », déclare Malik Arshad, CEO de Canoga Perkins. « Grâce à cette démonstration, nous présentons une approche éprouvée, évolutive et sûre que les entreprises peuvent adopter en toute confiance. Grâce aux radios haute performance de Moso et à notre solution de transport SyncMetra, nous avons créé une architecture qui élimine les obstacles habituellement liés au déploiement. »

« L’adoption de la 5G privée s’accélère, en particulier dans les secteurs de l’industrie et des entreprises à la recherche d’un contrôle renforcé et d’une fiabilité accrue », déclare Stephen Leotis, CEO de Moso Networks. « Nous partageons la vision de Canoga Perkins en matière de solutions spécialement conçues pour répondre aux besoins spécifiques de ces industries. En intégrant notre technologie radio avancée à leur expertise en matière de transport, nous aidons les entreprises à passer à la 5G privée d’une manière fluide, évolutive et prête pour l’avenir. » Moso Networks, partenaire clé de cette initiative, fournit des radios de pointe qui garantissent une connectivité sans fil fiable et efficace.

Canoga Perkins invite les entreprises et les dirigeants du secteur à faire l'expérience de cette démonstration de 5G privée avec TSN dans son laboratoire. La démonstration fournit un exemple concret de la façon dont les entreprises peuvent construire un réseau privé 5G haute performance, à faible latence et hautement sécurisé pour soutenir l'industrie 4.0, la fabrication intelligente et d'autres applications critiques.

Pour plus d'informations ou pour planifier une démonstration, visitez www.canogaperkins.net/syncmetra

À propos de Moso Networks

Moso Networks est un fournisseur américain de premier plan de solutions de réseau hôte 5G privé et neutre conçu pour répondre aux besoins des entreprises et des industries du monde entier. Tirant parti de son expertise dans la technologie de communication sans fil, la société fournit du matériel et des logiciels de gestion sécurisés, fiables et innovants qui permettent aux organisations de concrétiser le plein potentiel de la connectivité 5G privée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.mosonetworks.com.

À propos de Canoga Perkins

Fondée en 1963, la société privée Canoga Perkins fournit depuis longtemps des communications sécurisées et essentielles aux fournisseurs de services, à l’armée, aux agences gouvernementales et aux services publics. Avec plus de 150 000 éléments de réseau actifs dans les réseaux des fournisseurs de services de niveau 1, Canoga Perkins se distingue par la fiabilité de ses produits et sa capacité à anticiper et à réagir rapidement aux nouvelles tendances en matière de technologies de l’information.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.