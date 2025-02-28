Radisys借助適用於FR1和FR2頻段的Qualcomm Dragonwing FSM200平台擴充小基地台產品組合

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 開放式電信解決方案領域的全球領導者Radisys® Corporation宣布，其屢獲殊榮的Connect RAN軟體現已可在適用於FR1和FR2頻段的Qualcomm Dragonwing™ FSM200平台上使用。該解決方案利用Dragonwing FSM200平台的基頻和先進的射頻功能，憑藉各種區隔市場所需的先進特性來滿足高效能/高容量使用案例的需求，包括行動網路營運商、企業、固定無線接取(FWA)、專用5G、工業4.0和家用網路。搭載於Qualcomm Dragonwing™ FSM100平台上的Radisys Connect RAN軟體已在全球針對多種使用案例進行了部署。

Radisys的Connect RAN 5G解決方案提供了一套全面的特性集，可與廣泛的生態系統實現完全交互操作，並提供強大的可管理性支援，使客戶能夠以較低的營運和資本支出以及較快的上市速度在多個垂直產業中部署小基地台。

亮點

Radisys在Dragonwing FSM100和FSM200平台的毫米波無線接取網(RAN)領域持續保持領先地位，支援高達800MHz的頻寬、波束成形、網路切片、服務品質(QoS)、強大的加密功能以及低延遲支援。

Connect RAN軟體憑藉最佳化的延遲、對Redcap裝置的支援以及乙太網路協定資料單元(PDU)功能，滿足了工業4.0區隔市場的基本要求。

移植到Qualcomm Dragonwing™ QIP100基礎架構處理器上的增強型低佔用空間RAN軟體為家庭飛微蜂巢式基地台(femto)部署提供了一種具有成本效益的解決方案。

支援包括公民寬頻無線服務(CBRS)在內的各種頻段和頻寬組合，提供了豐富多樣的室內外部署選擇。

透過支援TR-069/TR-196、網路組態通訊協定(NETCONF)和O-RAN O1介面，該RAN軟體解決方案提供全面的故障、組態、帳務、效能及安全管理(FCAPS)可管理性，確保與傳統的ACS部署以及以O-RAN O1為基礎的新型SMO/管理系統實現順暢整合。

Radisys的解決方案還支援針對RIC的O-RAN E2介面，即使在小基地台部署中也能實現AI功能。

Qualcomm Technologies, Inc.產品管理副總裁Gerardo Giaretta表示：「Qualcomm Technologies, Inc.很高興能繼續與Radisys合作，支援建構一個完善的生態系統，以協助客戶快速建立和部署小基地台。我們與Radisys的合作正在透過先進特性擴充5G網路能力，並為我們的全球客戶群提供網路接取服務。」

Radisys資深副總裁兼軟體與服務總經理Munish Chhabra表示：「透過將我們與Qualcomm Technologies的合作擴充到如今對Dragonwing FSM200平台的使用，Radisys正在小基地台解決方案方面進行創新和改進。憑藉Radisys先進的軟體產品組合以及Qualcomm Technologies的基頻技術，我們很高興能為客戶提供多種選擇，以便在各個垂直產業中部署小基地台。」

關於Radisys

Radisys是開放式電信解決方案和服務的全球領導者。其分散式平台和整合服務利用開放式參考架構和標準以及開放式軟體和硬體，使服務供應商能夠推動開放的數位化轉型。從數位端點到分散的開放存取和核心解決方案，再到沉浸式數位應用程式和參與平台，Radisys提供端對端的解決方案組合。其世界一流且經驗豐富的網路服務組織提供全生命週期服務，協助服務供應商以最佳的總擁有成本，建置並營運高擴充能力與高效能的網路。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.Radisys.com/。

Radisys® 是Radisys的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

Qualcomm、FSM和Qualcomm Dragonwing是Qualcomm Incorporated的商標或注冊商標。

Qualcomm品牌產品是Qualcomm Technologies, Inc.和/或其子公司的產品。

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