Prodapt annonce Telco AI Factory sur ServiceNow pour renforcer la productivité des entreprises

BARCELONE et CHENNAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--Prodapt, l’un des principaux fournisseurs de services de conseil, de réingénierie commerciale et de services gérés pour l’industrie des télécommunications et de la technologie, a annoncé aujourd’hui la création d’agents d’intelligence artificielle sur la plateforme ServiceNow pour les entreprises afin de maximiser la productivité et d’accélérer la transformation de l’entreprise.

Grâce à la plateforme ServiceNow, fiable et unifiée, les entreprises de télécommunications et de technologie peuvent relier de manière transparente les systèmes, les tâches et les départements, activant ainsi l’intelligence à l’échelle de l’entreprise. Prodapt a commencé à développer des agents d’IA personnalisés sur la plateforme ServiceNow, en commençant par l’agent de prédiction du désabonnement des clients, qui est maintenant disponible dans la boutique ServiceNow . Grâce à son expertise approfondie de l’industrie, à l’ingénierie des données et aux forces d’intégration de ServiceNow, Prodapt développera à grande échelle des agents pour la gestion des services de télécommunications (TSM), la gestion des ventes et des commandes pour les télécommunications (SOMT) et d’autres modules de ServiceNow.

« Nous sommes ravis d’annoncer nos agents d’IA construits sur la plateforme ServiceNow », déclare Rajiv Papneja, directeur technique de Prodapt. « ServiceNow redéfinit l’IA d’entreprise avec sa tour de contrôle AI Agent et son AI Agent Orchestrator, transformant l’IA de l’automatisation en une véritable orchestration. Construits sur la plateforme ServiceNow, nos agents d’IA aideront les opérateurs télécoms à passer de l’expérimentation de l’IA à un impact réel, en harmonisant les flux de travail, en accélérant la prise de décision et en obtenant des résultats commerciaux à grande échelle. »

« ServiceNow et Prodapt travaillent ensemble pour révolutionner la transformation basée sur l’IA dans le secteur des télécommunications », déclare Michael Park, vice-président principal et responsable mondial d’AI GTM chez ServiceNow. « En tirant parti des capacités robustes de la plateforme ServiceNow et de l’expertise sectorielle approfondie de Prodapt, nous fournissons des solutions innovantes d’IA agentique qui intègrent et automatisent de manière transparente les flux de travail, améliorent l’efficacité opérationnelle et génèrent des résultats commerciaux significatifs. »

À propos de Prodapt

Prodapt est le plus grand acteur spécialisé dans l’industrie de la connectivité. En tant que partenaire technologique stratégique axé sur l’IA, Prodapt fournit des services de conseil, de réingénierie commerciale et de gestion aux plus grandes entreprises de télécommunications et de technologie qui construisent les réseaux et les expériences numériques de demain. Prodapt a été reconnu par Gartner comme un grand fournisseur régional de services informatiques natif des télécommunications.

Connectant 1,1 milliard de personnes et 5,4 milliards d’appareils à travers le monde, Prodapt compte parmi ses clients Google, Amazon, SoftBank, PayPal, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung, et bien d’autres encore.

Entreprise « Great Place To Work® Certified™ », Prodapt emploie plus de 6 000 experts en technologie et en domaines dans plus de 30 pays. Prodapt fait partie du conglomérat d’entreprises The Jhaver Group, vieux de 130 ans, qui emploie plus de 32 000 personnes sur plus de 80 sites dans le monde.

