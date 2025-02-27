Xsolla與Pocket Gamer Connects合作，為2025年行動遊戲開發者賦能

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的電子遊戲商務公司Xsolla在2025年透過與Pocket Gamer Connects (PGC)建立策略性合作夥伴關係，正在進一步深化對行動遊戲開發者的承諾。身為網路商店開發與管理領域的產業領導者，Xsolla營運著500多家創收的網路商店，同時在電子遊戲產業直面消費者的貨幣化方面也居於領先地位。Xsolla將在全球主要的PGC活動中展示其在行動遊戲貨幣化、用戶獲取和跨平台分析方面的最新創新成果。

在全球各地的PGC活動中為行動遊戲開發者提供支援

Xsolla將贊助2025年的Pocket Gamer Connects活動，將其在直面消費者的貨幣化和用戶參與策略方面的專業知識帶到以下地點：

PGC舊金山站（3月17日至18日）

PGC杜拜站（5月7日至8日）

PGC巴塞隆納站（6月3日至4日）

PG上海高峰會（7月30日）

科隆遊戲展(Gamescom)上的行動遊戲大獎活動（8月）

PGC赫爾辛基站（10月7日至8日）

Xsolla將在每場活動中透過思想領導力會議、小組討論和社交機會與開發者互動。它將提供由資料驅動的洞察和解決方案，協助行動遊戲開發者在傳統應用程式商店之外實現收入最大化。

透過與AppsFlyer整合推進網路商店貨幣化

Xsolla在PGC上展示的一個關鍵部分是其與行動測量和資料分析領域的全球領導者AppsFlyer的合作。雙方共同開發了一項業界首創的整合方案，解決了跨平台歸因難題，為行動遊戲開發者提供了以下工具：

將網路商店的購買行為做為應用內事件進行測量，以實現準確的用戶終身價值(LTV)和廣告支出報酬率(ROAS)追蹤。

順暢地將網路商店的收入歸因於行動用戶獲取、重新參與和留存活動。

利用即時分析實現在行動平台和網路商店上的廣告支出最佳化，且無需開發者進行編碼操作。

Xsolla的網路商店解決方案已經改變了行動遊戲的貨幣化模式，使500多家開發者能夠於線上實現直面消費者的銷售，同時促使玩家在行動裝置上進行支付。透過整合AppsFlyer的測量工具，Xsolla確保行動遊戲開發者能夠全面、端對端地瞭解跨平台的用戶旅程，從而使他們能夠做出更明智的商業決策並提高投資報酬率。

Xsolla行銷與成長長Berkley Egenes表示：「Xsolla的網路商店徹底改變了行動遊戲開發者的線上貨幣化方式，而我們與AppsFlyer的整合將其提升到了一個新的水準。透過彌合網路商店和行動應用程式之間的資料差距，我們為開發者提供了他們所需的洞察，以實現效能最佳化、增加收入並更有效地吸引玩家。我們期待著直接與產業社群互動，並在全年世界各地的每場活動中聽取Pocket Gamer社群的意見。」

強化全球行動遊戲生態系統

Xsolla在行動遊戲商務解決方案方面的持續投入，與Pocket Gamer Connects支援並連結全球遊戲開發者的使命相契合。憑藉網路商店、與AppsFlyer的整合以及在主要產業活動中的直接參與所形成的合力，Xsolla致力於協助行動遊戲創作者因應貨幣化挑戰並推動永續成長。

Pocket Gamer母公司Steel Media的執行長Chris James表示：「Pocket Gamer Connects是全球行動遊戲開發者（及其他相關人士）首屈一指的活動系列，我們很高興Xsolla能成為2025年的重要合作夥伴。Xsolla在行動商務、跨平台用戶參與和網路商店貨幣化方面的專業知識，使其成為尋求擴大業務的開發者的寶貴資源。」

透過與Pocket Gamer Connects合作，Xsolla確保全球的行動遊戲開發者能夠接觸到最新的技術、洞察和商業模式，從而在當今競爭激烈的遊戲市場中蓬勃發展。

如欲瞭解更多關於Xsolla網路商店及其與AppsFlyer整合的資訊，請造訪：xsolla.blog/xsolla-appsflyer

加入我們2025年的Pocket Gamer Connects活動，建立連結、學習知識並探索遊戲產業的新商機。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://xsolla.pro/pgc25

關於Xsolla

Xsolla是首屈一指的全球性電子遊戲商務公司，擁有一套專為電子遊戲產業設計的強大工具和服務。自2005年成立以來，Xsolla已協助數以千計各種規模的遊戲開發商和發行商在全球多個平台上提供其遊戲的融資、行銷、發布和變現服務。身為遊戲商務領域的創新領導者，Xsolla以解決全球發行、行銷和變現所固有的複雜問題為使命，協助合作夥伴觸及更多地區，創造更多收入，並與全球遊戲玩家建立良好的關係。Xsolla總部位於其誕生地加州洛杉磯，在倫敦、柏林、首爾、北京、吉隆坡、羅利、東京、蒙特婁等世界各地設有辦事處。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 xsolla.com

關於Pocket Gamer

Steel Media旗下的Pocket Gamer是專注於全球遊戲產業的首屈一指的媒體和活動品牌，提供新聞、洞察和活動以連結開發者、發行商和業界專業人士。自推出以來，PocketGamer.Biz已成為行動、PC和主機遊戲內容的可靠來源，同時還組織了Pocket Gamer Connects (PGC)，這一首屈一指的會議系列在過去11年中透過在全球12個城市舉辦的50場會議，連結了超過55,000名遊戲產業專業人士。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.pocketgamer.biz和www.pgconnects.com

關於Enthusiast Gaming

Steel Media是Enthusiast Gaming的投資組合公司，後者是北美首屈一指的遊戲媒體和娛樂公司，致力於為電子遊戲愛好者和電子競技粉絲打造全球最大的社交和競技平台。Enthusiast Gaming結合其五大核心支柱元素：創作者、內容、社群、遊戲和體驗，為行銷人員提供了一個獨特的機會，使其能夠建立整合的品牌解決方案，以連結備受關注的Z世代和千禧一代受眾。透過其專有的數位媒體、內容和遊戲資產組合，Enthusiast Gaming不斷擴大其社群網路，反映了當今遊戲愛好者的規模和多樣性。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.enthusiastgaming.com

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