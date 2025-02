Cynosure Lutronic e Amico Aesthetics juntam forças, assinando um acordo de distribuição estratégica para o Oriente Médio

WESTFORD, Mass.--(BUSINESS WIRE)--A Cynosure Lutronic, líder global no mercado de dispositivos baseados em energia, entrou em um acordo de distribuição com a Amico Aesthetics, líder no fornecimento de dispositivos médicos de categoria mundial, para a distribuição em vários países no Oriente Médio.

Em 1° de janeiro de 2025, a Amico Aesthetics se tornou o único distribuidor autorizado de todo o portfólio da Cynosure Lutronic em toda a sua rede no Oriente Médio, incluindo EAU, Arábia Saudita, Kuwait, Qatar, Jordânia, Iraque, Egito, Bahrein, Omã e Líbano. Esse relacionamento estratégico fortalece ainda mais a presença e o compromisso de ambas as empresas com a excelência para com o cliente na indústria de dispositivos baseados em energia da região.

Aliança de ponta

Essa aliança une as tecnologias inovadoras da Cynosure Lutronic com a robusta rede de distribuição e a expertise localizada da Amico Aesthetics, criando uma sinergia poderosa voltada para o fornecimento de valor incomparável a médicos esteticistas e seus pacientes. Juntas, as empresas visam elevar os padrões e os resultados da prática estética no Oriente Médio.

Ahmed El-Maghraby, CEO do Amico Group, compartilhou seu entusiasmo: "Estamos contentes com a expansão da nossa colaboração com a Cynosure Lutronic, uma empresa que tem também um compromisso com a excelência e inovação. A Cynosure Lutronic combina um legado de qualidade premium com uma reputação quanto a avanços inovadores, uma combinação que casa perfeitamente com a nossa missão de fornecer aos profissionais de estética as melhores tecnologias da categoria.

Nossos abrangentes programas de suporte, os novos centros de treinamento e uma equipe de mais de 250 especialistas exclusivos garantirão resultados estéticos excepcionais tanto para os profissionais de saúde quanto para seus pacientes. Esperamos continuar nossas colaborações de sucesso e seguir apoiando os clientes no Oriente Médio".

Nadav Tomer, CEO da Cynosure Lutronic, acrescentou: "A reputação da Amico e seu entendimento profundo dos mercados no Oriente Médio fazem da empresa uma parceira ideal para nós. Esse acordo marca um passo adiante importante no que diz respeito a expandir a presença da Cynosure Lutronic e fornecer nossas soluções de ponta para profissionais de estética na região. Seguimos comprometidos com fornecer suporte excepcional e inovação aos nossos clientes".

Moldando o futuro da medicina estética

A colaboração entre a Cynosure Lutronic e a Amico Aesthetics priorizará a entrega de treinamento clínico personalizado, marketing exclusivo ao consumidor e atendimento excepcional ao cliente. Ao combinar sua expertise, ambas as empresas visam integrar com perfeição o portfólio de produtos de última geração da Cynosure Lutronic no Oriente Médio, definindo novas referências para os resultados estéticos.

Sobre a Amico:

A Amico é distribuidora líder de dispositivos médicos, especializando-se em levar soluções avançadas de saúde ao Oriente Médio. Com décadas de experiência, a Amico se dedica a melhorar o cuidado com o paciente através de seu amplo portfólio composto de produtos e serviços inovadores.

Sobre a Cynosure Lutronic:

Com mais de 30 anos de inovação e ação combinadas, sendo líder global em dispositivos baseados em energia e tratamentos médicos estéticos superiores, a Cynosure Lutronic permite que dermatologistas, cirurgiões plásticos, spas médicos e outros profissionais de saúde forneçam procedimentos não invasivos e minimamente invasivos a seus pacientes. Comprometida com pesquisa e desenvolvimento na vanguarda da tecnologia estética, a Cynosure Lutronic apresenta o maior portfólio líder de mercado em recapeamento e revitalização de pele, remoção de pelos, tratamento de lesão vascular, tonificação da pele e contorno corporal. A Cynosure Lutronic vende seus produtos no mundo todo através de uma força de vendas direta nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Austrália, China, Japão e Coreia, e por meio de distribuidores internacionais em aproximadamente outros 130 países.

