REPLY: Logistics Reply accelera i tempi di consegna di More Nutrition ed ESN con la piattaforma LEA Reply

The Quality Group si affida al sistema di gestione del magazzino LEA Reply di Logistics Reply per espandere nel lungo periodo i propri processi di supply chain. L'introduzione di LEA Reply non solo semplifica e accelera i processi interni di TQG, ma porta anche risultati concreti, che i clienti possono sperimentare con ogni ordine. (Photo: Business Wire)

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni digitali per la supply chain, ha implementato la piattaforma di gestione del magazzino LEA Reply per The Quality Group (TQG), proprietario dei marchi ESN e More Nutrition. Grazie a questa soluzione, il produttore di integratori alimentari e prodotti per la nutrizione sportiva sta ottimizzando la gestione delle scorte e l’evasione degli ordini, garantendo consegne dirette ai consumatori in tempi significativamente più rapidi – anche durante periodi di picco come la Black Week.

La piattaforma LEA Reply WMS coniuga un'architettura cloud-native e l'intelligenza artificiale, permettendo a TQG di collegare in modo fluido tutti e cinque i magazzini. La soluzione ottimizza l'evasione degli ordini grazie al multi-order picking e prioritizza dinamicamente le richieste in tempo reale, garantendo un'elaborazione estremamente rapida – un vantaggio fondamentale alla luce della rapida crescita di TQG, favorita anche da strategie di marketing mirate sui social media. Con il nuovo WMS, l'azienda gestisce attualmente fino a 55.000 ordini al giorno, raggiungendo un tasso di consegne puntuali del 99,9% e tempi di consegna quasi il 20% più rapidi.

"Grazie a LEA Reply, abbiamo ridotto significativamente i nostri tempi di consegna a sole sette settimane," ha dichiarato Gerit Offenhauser, Vicepresidente Logistica di TQG. "Inoltre, l'elevata scalabilità della soluzione consente di adattarci in modo flessibile ai cambiamenti del mercato e all'aumento del volume degli ordini. Siamo dunque preparati per affrontare un'ulteriore crescita."

Il successo dell'implementazione presso TQG conferma l'efficacia di LEA Reply, già adottato in numerosi settori. L’integrazione della nuova componente GaliLEA, un sistema multi-agente basato su AI, offre numerosi vantaggi alle aziende come l'ottimizzazione dei workflow attraverso processi automatizzati e preziosi insight a supporto dei processi decisionali. Grazie a un'interfaccia intuitiva e al controllo vocale, LEA Reply garantisce alta scalabilità e flessibilità per rispondere alle crescenti esigenze logistiche. Queste caratteristiche rendono la piattaforma LEA Reply una delle soluzioni più innovative in ambito logisitca e WMS, riconosciuta come ”Visionary” nel report ”Magic Quadrant for Warehouse Management Systems 2024” per il quinto anno consecutivo.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Logistics Reply

Logistics Reply fornisce soluzioni software all’avanguardia che permettono alle aziende di ottenere una supply chain digitale efficiente e fortemente connessa in cui i diversi sistemi, partner, persone e macchine interagiscono in armonia attraverso l’uso di tecnologie di ultima generazione, come l’intelligenza artificiale, la robotica, i wearable e l’IoT. Logistics Reply accompagna i propri clienti in questo percorso di trasformazione, garantendo un rapido time-to-value e risultati di qualità a lungo termine, grazie ad oltre vent’anni di esperienza e a una profonda conoscenza delle tecnologie e dei processi di supply chain. www.lea.reply.com