Xsolla s’associe à Pocket Gamer Connects pour aider les développeurs de jeux mobiles en 2025

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, l’un des leaders mondiaux du commerce de jeux vidéo, renforce son engagement envers les développeurs de jeux mobiles grâce à un partenariat stratégique avec Pocket Gamer Connects (PGC) en 2025. En tant que leader dans le développement et la gestion de boutiques en ligne, avec plus de 500 boutiques en ligne générant des revenus, Xsolla ouvre également la voie à la monétisation directe du consommateur dans l’industrie du jeu vidéo. Xsolla présentera ses dernières innovations en matière de monétisation des jeux mobiles, d’acquisition d’utilisateurs et d’analyse multiplateforme lors des principaux événements mondiaux de PGC.

Soutien aux développeurs mobiles lors des événements PGC dans le monde entier

Xsolla sponsorisera les événements Pocket Gamer Connects en 2025, apportant son expertise en matière de monétisation directe au consommateur et de stratégies d’engagement dans les lieux suivants :

PGC San Francisco (17-18 mars)

PGC Dubai (7-8 mai)

PGC Barcelona (3-4 juin)

PG Summit Shanghai (30 juillet)

Mobile Games Awards à la Gamescom (août)

PGC Helsinki (7-8 octobre)

Xsolla s’engagera auprès des développeurs lors de chaque événement par le biais de sessions de leadership éclairé, de tables rondes et d’opportunités de réseautage. Xsolla proposera des informations et des solutions basées sur des données afin d’aider les développeurs mobiles à maximiser leurs revenus au-delà des boutiques d’applications traditionnelles.

Faire progresser la monétisation des boutiques en ligne grâce à l’intégration d’AppsFlyer

Un élément clé de la présence de Xsolla à PGC sera son partenariat avec AppsFlyer, le leader mondial de la mesure mobile et de l’analyse des données. Ensemble, ils ont développé une intégration inédite dans l’industrie qui résout les défis de l’attribution multiplateforme, en donnant aux développeurs de jeux mobiles les outils pour :

Mesurer les achats sur la boutique en ligne comme des événements in-app pour un suivi précis du LTV et du ROAS.

Attribuer de manière transparente les revenus de la boutique en ligne aux campagnes d’acquisition, de réengagement et de fidélisation des utilisateurs mobiles.

Optimiser les dépenses publicitaires entre les boutiques mobiles et les boutiques en ligne grâce à des analyses en temps réel, le tout sans que les développeurs aient à coder.

La solution Web Shop de Xsolla a déjà transformé la monétisation des jeux mobiles, permettant à plus de 500 développeurs de générer des ventes directes au consommateur en ligne tout en poussant les joueurs à payer sur leurs appareils mobiles. En intégrant les outils de mesure d’AppsFlyer, Xsolla s’assure que les développeurs mobiles obtiennent une compréhension complète, de bout en bout, du parcours de l’utilisateur à travers les plateformes, ce qui leur permet de prendre des décisions commerciales plus intelligentes et d’améliorer le retour sur investissement.

« La boutique en ligne de Xsolla a révolutionné la façon dont les développeurs de jeux mobiles monétisent en ligne, et notre intégration avec AppsFlyer la fait passer au niveau supérieur », déclare Berkley Egenes, directeur du marketing et directeur de la croissance chez Xsolla. « En comblant le fossé des données entre les boutiques en ligne et les applications mobiles, nous donnons aux développeurs les informations dont ils ont besoin pour optimiser les performances, augmenter les revenus et engager les joueurs plus efficacement. Nous sommes impatients de nous engager directement avec la communauté et d’entendre les commentaires de la communauté Pocket Gamer tout au long de l’année lors de chaque événement à travers le monde. »

Renforcer l’écosystème mondial des jeux mobiles

L’investissement continu de Xsolla dans les solutions de commerce de jeux mobiles s’aligne sur la mission de Pocket Gamer Connects visant à soutenir et connecter les développeurs de jeux dans le monde entier. Avec la puissance combinée de Web Shop, l’intégration d’AppsFlyer et une présence directe aux principaux événements de l’industrie, Xsolla s’engage à aider les créateurs de jeux mobiles à relever les défis de la monétisation et à stimuler une croissance durable.

« Pocket Gamer Connects est la série d’événements la plus importante au monde pour les développeurs de jeux mobiles (et autres) et nous sommes ravis d’accueillir Xsolla comme partenaire clé en 2025 », déclare Chris James, directeur général de Steel Media, la société mère de Pocket Gamer. « L’expertise de Xsolla en matière de commerce mobile, d’engagement multiplateforme et de monétisation des boutiques en ligne en fait une ressource inestimable pour les développeurs qui cherchent à développer leurs activités. »

En s’associant à Pocket Gamer Connects, Xsolla veille à ce que les développeurs mobiles du monde entier puissent accéder aux dernières technologies, connaissances et modèles commerciaux pour prospérer sur le marché compétitif des jeux d’aujourd’hui.

Pour plus d’informations sur Xsolla Web Shop et son intégration avec AppsFlyer, rendez-vous sur : xsolla.blog/xsolla-appsflyer

Rejoignez-nous à Pocket Gamer Connects 2025 pour vous connecter, apprendre et explorer de nouvelles opportunités dans l’industrie du jeu. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://xsolla.pro/pgc25

À propos de Xsolla

Xsolla est un chef de file mondial du commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur plusieurs plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l’échelle mondiale afin d’aider ses partenaires à atteindre plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. La société est basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, et dispose de bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montréal et dans des villes du monde entier.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter xsolla.com

À propos de Pocket Gamer

Pocket Gamer de Steel Media est la première marque de médias et d’événements dédiée à l’industrie mondiale des jeux, offrant des informations, des points de vue et des événements qui mettent en relation les développeurs, les éditeurs et les professionnels de l’industrie. Depuis son lancement, PocketGamer.Biz est devenu une source fiable de contenu sur les jeux pour mobiles, PC et consoles, tout en organisant Pocket Gamer Connects (PGC), la première série de conférences qui a mis en contact plus de 55 000 professionnels du jeu à travers 50 conférences dans 12 villes du monde entier au cours des 11 dernières années.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.pocketgamer.biz et www.pgconnects.com

À propos d’Enthusiast Gaming

Steel Media est une société de portefeuille d’Enthusiast Gaming, la principale société de médias et de divertissement dans le domaine du gaming en Amérique du Nord, qui a créé la plus grande plateforme pour les amateurs de jeux vidéo et les fans d’esports afin qu’ils puissent se connecter et se mesurer les uns aux autres dans le monde entier. En combinant les éléments de ses cinq piliers fondamentaux : créateurs, contenu, communautés, jeux et expériences, Enthusiast Gaming offre une opportunité unique aux spécialistes du marketing de créer des solutions de marque intégrées pour se connecter avec les publics convoités des générations Z et Y. Grâce à son mélange exclusif de médias numériques, de contenus et de jeux, Enthusiast Gaming continue de développer son réseau de communautés, reflétant l’ampleur et la diversité des passionnés de jeux d’aujourd’hui.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.enthusiastgaming.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.