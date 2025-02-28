Cynosure Lutronic与Amico Aesthetics通过签署中东地区战略分销协议携手合作

马萨诸塞州韦斯特福德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能量型设备市场领导者Cynosure Lutronic已与向中东地区提供世界级医疗器械的领军企业Amico Aesthetics签订了一项多国分销协议。

自2025年1月1日起，Amico Aesthetics已成为Cynosure Lutronic全系列产品在中东地区（包括阿联酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、约旦、伊拉克、埃及、巴林、阿曼和黎巴嫩）整个销售网络的唯一授权经销商。这一战略伙伴关系进一步巩固了两家公司在该地区能量型设备行业的影响力，以及它们对提供卓越客户服务的承诺。

顶级联盟

此次联盟将Cynosure Lutronic的创新技术与Amico Aesthetics强大的分销网络以及本地化专业知识相结合，形成了强大的协同效应，旨在为美容从业者及其患者提供无与伦比的价值。两家公司携手努力，致力于提升整个中东地区的美容行业标准和治疗效果。

Amico Group首席执行官Ahmed El-Maghraby表达了他的激动之情：“我们很高兴能扩大与Cynosure Lutronic的合作，这是一家与我们同样致力于卓越和创新的公司。Cynosure Lutronic拥有高品质的产品传统和突破性创新的声誉，这与我们为美容专业人士提供一流技术的使命完美契合。

我们全面的支持计划、新的培训中心以及由250多名敬业专家组成的团队，将确保为美容从业者及其患者带来卓越的美容效果。我们期待继续开展成功的合作，并为中东地区的客户提供支持。”

Cynosure Lutronic首席执行官Nadav Tomer补充道：“Amico的声誉及其对中东市场的深入了解，使其成为我们理想的合作伙伴。这项协议标志着Cynosure Lutronic在扩大业务版图、为该地区的美容专业人士提供前沿解决方案方面迈出了重要一步。我们将继续致力于为客户提供卓越的支持和创新。”

塑造美容医学的未来

Cynosure Lutronic与Amico Aesthetics的合作将重点提供量身定制的临床培训、专门的消费者营销活动以及优质的客户服务。通过整合双方的专业知识，两家公司旨在将Cynosure Lutronic最先进的产品组合无缝融入中东地区市场，为美容效果树立新的标杆。

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关于Amico：

Amico是一家领先的医疗器械经销商，专注于为中东地区带来先进的医疗保健解决方案。凭借数十年的经验，Amico致力于通过其丰富的创新产品和服务组合改善患者护理。

关于Cynosure Lutronic：

Cynosure Lutronic作为全球能量型设备和高端医学美容治疗领域的领导者，拥有超过30年的创新和实践经验。它使皮肤科医生、整形外科医生、医学美容中心和其他医疗保健从业者能够为患者提供无创和微创治疗。Cynosure Lutronic致力于站在美容技术前沿进行研发，在皮肤焕新和修复、脱毛、血管病变治疗、皮肤提亮和身体塑形等领域拥有最大的市场领先产品组合。Cynosure Lutronic通过在美国、加拿大、德国、西班牙、英国、澳大利亚、中国、日本和韩国的直销团队，以及在约130个其他国家的国际经销商，在全球范围内销售其产品。

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