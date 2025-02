Xsolla werkt met Pocket Gamer Connects samen om ontwikkelaars van mobiele games in 2025 te ondersteunen

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor de handel in videogames, verdiept haar engagement ten overstaan van ontwikkelaars van mobiele games via een strategisch partnerschap met Pocket Gamer Connects (PGC) in 2025. Als sectorleider op gebied van ontwikkeling en beheer van Web Shops, met meer dan 500 Web Shops die omzet genereren, is Xsolla ook koploper in direct-to-consumer monetisatie in de videogame-industrie. Xsolla zal haar nieuwste innovaties in monetisatie van mobiele games, gebruikerswerving en platformoverkoepelende analyse demonstreren tijdens alle belangrijke internationale PGC-evenementen.

Ondersteuning van mobiele ontwikkelaars tijdens PGC-evenementen over de hele wereld

Xsolla zal Pocket Gamer Connects-evenementen steunen in 2025 en stelt haar expertise in direct-to-consumer monetisatie en engagementstrategieën op de volgende locaties voor:

PGC San Francisco (17-18 maart)

PGC Dubai (7-8 mei)

PGC Barcelona (3-4 juni)

PG Summit Shanghai (30 juli)

Mobile Games Awards tijdens Gamescom (augustus)

PGC Helsinki (7-8 oktober)

Tijdens elk evenement zal Xsolla ontwikkelaars aanspreken via sessies over thought leadership, panelgesprekken en netwerkmogelijkheden. Het bedrijf zal op gegevens gebaseerde inzichten en oplossingen aanreiken om mobiele ontwikkelaars te helpen hun omzet in en buiten traditionele app-stores om te maximaliseren.

Bevordering van monetisatie van Web Shops met AppsFlyer-integratie

Een belangrijk onderdeel van Xsolla’s aanwezigheid tijdens PGC wordt haar partnerschap met AppsFlyer, wereldleider op gebied van mobiele meting en gegevensanalyse. Samen hebben ze een integratie ontwikkeld die uniek voor de sector is, waarmee uitdagingen voor platformoverkoepelende toewijzing worden opgelost. Zo hebben ontwikkelaars de tools in handen om:

Aankopen in Web Shops als in-app gebeurtenissen te meten, voor een nauwkeurige LTV- en ROAS-tracking.

Omzet van Web Shops probleemloos toe te wijzen aan werving van mobiele gebruikers, hernieuwd engagement en behoudcampagnes.

Uitgaven voor reclame te optimaliseren in mobiele shops en Web Shops met realtime analyse, allemaal zonder codering te vragen aan ontwikkelaars.

De Web Shop-oplossing van Xsolla heeft de monetisatie van mobiele games reeds getransformeerd, waardoor meer dan 500 ontwikkelaars nu in staat zijn om online direct-to-consumer verkoop te genereren terwijl spelers worden aangespoord om via hun mobiele apparaten te betalen. Door de meettools van AppsFlyer te integreren, verzekert Xsolla dat mobiele ontwikkelaars een volledig end-to-end begrip van het traject van gebruikers in de platformen verwerven, zodat zij intelligentere bedrijfsbeslissingen kunnen nemen en ROI kunnen verbeteren.

“Xsolla’s Web Shop heeft de manier waarop ontwikkelaars van mobile games online monetiseren revolutionair veranderd. Onze integratie met AppsFlyer brengt dit nu naar een hoger niveau,” aldus Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer van Xsolla. “Door een brug te slaan over de datakloof tussen Web Shops en mobiele applicaties, versterken we ontwikkelaars met de inzichten die zij nodig hebben om de prestaties te optimaliseren, de omzet te doen stijgen en spelers doeltreffender te engageren. We kijken ernaar uit om rechtstreeks met de gemeenschap te overleggen en het hele jaar lang meer te weten te komen van de Pocket Gamer-gemeenschap tijdens elk evenement over de hele wereld.”

Versterking van het wereldwijde ecosysteem van mobiel gaming

Xsolla’s continue investering in oplossingen voor de mobiele game-commerce is perfect in lijn met de missie van Pocket Gamer Connects om gameontwikkelaars wereldwijd te steunen en met elkaar te verbinden. Dankzij de gecombineerde kracht van Web Shop, de integratie van AppsFlyer en een directe aanwezigheid op belangrijke evenementen in de sector, zet Xsolla zich in om makers van mobiele games te helpen door de monetisatie-uitdagingen te navigeren en duurzame groei te bevorderen.

“Pocket Gamer Connects is een reeks evenementen die over de hele wereld toonaangevend zijn voor ontwikkelaars van mobiele games (en vele anderen). We zijn dan ook bijzonder opgetogen dat we Xsolla als belangrijke partner hebben in 2025,” verklaart Chris James, CEO van Steel Media, het moederbedrijf van Pocket Gamer. “Xsolla’s expertise in mobiele handel, haar platformoverkoepelend engagement en de Web Shop-monetisatie maken van hen een resource van onschatbare waarde voor ontwikkelaars die hun activiteiten op schaal willen brengen.”

Door met Pocket Gamer Connects samen te werken, verzekert Xsolla dat mobiele ontwikkelaars wereldwijd toegang hebben tot de nieuwste technologie, inzichten en bedrijfsmodellen om in de concurrentiële gamingmarkt van vandaag te gedijen.

Voor meer informatie over Xsolla Web Shop en de integratie ervan met AppsFlyer, gaat u naar: xsolla.blog/xsolla-appsflyer

Bezoek ons tijdens Pocket Gamer Connects 2025 om te verbinden, te leren en nieuwe mogelijkheden in de gamingindustrie te verkennen. Meer informatie: https://xsolla.pro/pgc25

Over Xsolla

Xsolla is een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor de handel in videogames met een robuuste en krachtige set tools en services die speciaal voor de branche zijn ontworpen. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden game-ontwikkelaars en -uitgevers van elke omvang geholpen bij het financieren, op de markt brengen, lanceren en genereren van inkomsten met hun games wereldwijd en op meerdere platforms. Als innovatieve leider op het gebied van game-commerce is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en het genereren van inkomsten op te lossen, zodat onze partners meer geografische gebieden kunnen bereiken, meer inkomsten kunnen genereren en relaties kunnen opbouwen met gamers over de hele wereld. Xsolla heeft zijn hoofdkantoor en vestiging in Los Angeles, Californië, en kantoren in Londen, Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal en steden over de hele wereld.

Meer informatie: xsolla.com

Over Pocket Gamer

Steel Media’s Pocket Gamer is de toonaangevende media- en evenementenbrand gewijd aan de wereldwijde industrie van games, die nieuws, inzichten en evenementen aanbiedt die ontwikkelaars, uitgevers en professionals van de sector met elkaar verbindt. Sinds de lancering is PocketGamer.Biz een vertrouwde bron geworden voor mobiele, pc- en console gamingcontent. Het organiseert ook Pocket Gamer Connects (PGC), de reeks topconferenties die de voorbije 11 jaar al meer dan 55.000 gamingprofessionals met elkaar heeft verbonden via 50 conferenties in 12 steden over de hele wereld.

Meer informatie: https://www.pocketgamer.biz en www.pgconnects.com

Over Enthusiast Gaming

Steel Media is een portfoliobedrijf van Enthusiast Gaming, het toonaangevende gaming-, media- en entertainmentbedrijf in Noord-Amerika, dat het grootste platform voor liefhebbers van videogames en e-sportfans tot stand brengt om wereldwijd te verbinden en te wedijveren. Via de combinatie van de elementen van haar vijf kernpijlers: makers, content, gemeenschappen, games en ervaringen, biedt Enthusiast Gaming aan marketeers een unieke mogelijkheid om geïntegreerde brand-oplossingen te creëren om met het felbegeerde Gen Z- en Millennial-publiek te verbinden. Via haar eigen mix van digitale media, content en gamingactiva, blijft Enthusiast Gaming haar netwerk van gemeenschappen verder uitbreiden, waarmee de omvang en de diversiteit van gamingliefhebbers van vandaag wordt weerspiegeld.

Meer informatie: www.enthusiastgaming.com

