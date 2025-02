AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Fianzas Avanza S.A de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "bbb" (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México de "aa.MX" (Superior) de Fianzas Avanza S.A de C.V. (Fianzas Avanza) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Fianzas Avanza reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de Fianzas Avanza también reflejan su capitalización ajustada por riesgos en el nivel del más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), un programa de reaseguro adecuado y una estrategia de inversión líquida. Parcialmente contrarrestando estos factores positivos de calificación se encuentran la volatilidad histórica del desempeño de la compañía, la cual se ha estabilizado gracias al cambio en su estrategia, la intensa competencia en el sector de fianzas en México y el desafiante entorno económico.

La compañía se encuentra domiciliada en México e inició operaciones en 2017, suscribiendo inicialmente fidelidad. Desde 2022, el portafolio de productos de Fianzas Avanza se ha incrementado en fianzas administrativas, en línea con otros participantes del mercado. Con base en primas emitidas, la compañía cuenta con una baja participación en el mercado de fianzas de México. Adicional a ello, debido a la naturaleza de monolínea de Fianzas Avanza, su perfil de negocio se considera limitado.

La capitalización ajustada por riesgos de Fianzas Avanza se encuentra en el nivel más fuerte y ha sido parcialmente respaldada mediante inyecciones de capital en el pasado. La rentabilidad de la compañía ha estado impulsada históricamente por su producto financiero, su contención de siniestros y comisiones de reaseguro, los cuales contrarrestaban sus altos costos operativos. Sin embargo, la compañía ha incrementado su retención de riesgos alejándose gradualmente de productos fronting, respaldada por un establecido departamento de ventas que ha impulsado el crecimiento y una mejor estructura de reaseguro colocada con contrapartes altamente calificados. Como resultado, el desempeño de suscripción de Fianzas Avanza ha venido reflejando suficiencia de primas desde 2023. Adicionalmente, la compañía genero una utilidad neta de MXN 36 millones en 2024. De cara al futuro, AM Best espera que la compañía mantenga esta tendencia en su desempeño operativo respaldado por un crecimiento prudente y exposiciones bien contenidas.

Aunque poco probable en el corto plazo, podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la compañía es capaz de mantener su actual tendencia de mejora en su rentabilidad y, en consecuencia, fortalece aún más su base de capital. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si su desempeño de suscripción se deteriora sustancialmente o si se produce un incremento significativo en el riesgo de negocio como resultado de una alta concentración en el sector de la construcción, o como resultado de la incertidumbre con respecto al gasto público en infraestructura, lo cual podría afectar al crecimiento del mercado afianzador.

