Andersen Global与新合作公司共同推进埃塞俄比亚的估值能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与合作公司ADS Valuation Services PLC进一步扩大了在非洲的影响力，增强了其在埃塞俄比亚的估值能力并巩固了平台。

ADS Valuation Services PLC总部位于亚的斯亚贝巴，为企业和投资者提供估值和咨询服务。公司提供全面的估值服务，包括固定及流动资产、无形资产和企业估值。

总经理Adnan Esmael表示：“我们的团队利用我们的行业专长，致力于为企业和投资者提供量身定制的解决方案。埃塞俄比亚的商业环境发展迅速，特别是在最近成立了本国首家证券交易所，并出台了吸引外资的各种政策变化，这都为埃塞俄比亚带来了独特的发展机遇。我们与Andersen Global合作，将加强对客户服务的承诺，同时做好充分准备帮助客户驾驭当地和全球的动态市场环境。”

Andersen Global董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“埃塞俄比亚对估值服务（包括证券和企业估值）的需求明显且持续增长。ADS团队与我们在该国的现有税务团队关系密切，他们深厚的专业知识增强了我们满足客户不断变化需求的能力，同时助力我们在估值领域的不断壮大，并加强了我们作为非洲大陆领先机构的作用。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前通过其成员公司和合作公司在全球500多个地点拥有超过1.9万名专业人员。

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