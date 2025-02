Motive possibilita a implementação rápida do RCS para iPhones e dispositivos Android

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--A Motive, líder em gerenciamento de dispositivos móveis e serviços, anunciou hoje que obteve sucesso no provisionamento do protocolo Rich Communications Services (RCS) em colaboração com o Google. Essa conquista é essencial para viabilizar o provisionamento seguro do RCS para operadoras em todo o mundo e garantir a interoperabilidade entre plataformas, algo fundamental após a recente adoção do RCS pela Apple.

O Motive Entitlement Server autentica e provisiona o RCS, garantindo a integração fluída dos dispositivos e criptografia de ponta a ponta entre aparelhos Android e iPhones. A pré-integração e os testes bem-sucedidos, que facilitam o fluxo de mensagens RCS entre plataformas móveis, permitem que as operadoras acelerem a implementação do RCS, reduzindo a complexidade da integração e o tempo de lançamento no mercado.

"O RCS está se consolidando como um padrão universal de mensagens, oferecendo às operadoras móveis novas oportunidades para aprimorar o engajamento dos usuários finais", disse Nick Wennekers, vice-presidente sênior de gerenciamento de dispositivos da Motive. "Essa colaboração reforça a liderança da Motive em servidores de direitos, capacitando as operadoras a implementar o RCS com uma infraestrutura preparada para o futuro".

Alinhamento da indústria e impacto de mercado

O RCS está aproximando os fabricantes de dispositivos móveis, com Apple e Android convergindo para um framework unificado de mensagens. Os avanços da Motive garantem que as operadoras possam integrar dispositivos compatíveis com RCS sem atrasos causados pela fragmentação do ecossistema.

Com um mercado potencial de mais de 5 bilhões de dispositivos, o RCS representa uma grande oportunidade de receita para as operadoras. O RCS Business Messaging (RBM) está se consolidando como uma alternativa poderosa ao SMS A2P e aos aplicativos de mensagens OTT, permitindo desde interações com clientes baseadas em IA até campanhas de marketing com mídia dinâmica e conversão de senhas únicas autenticadas (OTPs).

A liderança da Motive em serviços de gerenciamento de direitos

Utilizado pelas principais operadoras Tier 1 globais, o Entitlement Server da Motive oferece escalabilidade incomparável para redes de todos os portes. Com opções flexíveis de implantação — na nuvem, local ou híbrida — as operadoras podem preparar sua infraestrutura para o futuro e adotar o RCS no seu próprio ritmo.

A conformidade com os padrões TS.43 e ACME da Apple simplifica a integração, reduzindo a complexidade e aprimorando a experiência do usuário. Com a rápida adoção do RCS, a Motive segue na vanguarda, oferecendo mensagens seguras e com diversos recursos que impulsionam o engajamento e a receita.

Sobre a Motive

A Motive é uma fornecedora experiente de funções de gerenciamento de direitos e líder comprovada em gestão de dispositivos e serviços. Com mais de 150 implantações globais e mais de 1 bilhão de dispositivos sob sua gestão.

A Motive ajuda as operadoras a gerenciar dispositivos em redes fixas, móveis e IoT, maximizando a infraestrutura e oferecendo serviços de comunicação de última geração. Com tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras, a Motive auxilia os MNOs a melhorar a experiência do usuário final, agilizar as operações e explorar novas oportunidades de receita.

Para saber mais, acesse www.motive.com

