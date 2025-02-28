Motive助推Apple iPhone和Android裝置快速部署RCS

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 行動裝置和服務管理領域的領導者Motive今日宣布，透過與Google合作，他們成功無縫配置了進階通訊解決方案(RCS)通訊協定。這對於全球網路營運商安全配置RCS至關重要，同時對於支援Apple近期接入RCS所需的跨平台互操作性也十分關鍵。

Motive Entitlement Server負責RCS身分認證和配置方面的事宜，確保Android裝置和iPhone順暢上線及實現端到端加密。成功的預整合和測試促進了RCS訊息在行動平台之間的流動，使營運商能夠加快RCS部署，降低整合複雜性並縮短上市時間。

Motive裝置管理高級副總裁Nick Wennekers表示：「RCS正逐漸成為一種通用訊息傳遞標準，為行動網絡營運商(MNO)提供了提高終端使用者參與度的新途徑。這次合作進一步鞏固了Motive在權益伺服器領域的領導地位，讓營運商可透過保障未來發展的基礎設施部署RCS。」

產業趨勢與市場影響

RCS正在逐漸縮小行動裝置製造商之間的差距，Apple和Android正朝著統一的訊息框架邁進。Motive的技術進步確保MNO能夠無縫接入支援RCS的裝置，避免因生態系統碎片化導致的延遲。

RCS覆蓋的市場超過50億台裝置，為營運商提供了極具吸引力的創收機會。RCS Business Messaging (RBM)正逐漸成為SMS A2P和其他OTT訊息應用程式的強勁替代方案，支援從人工智慧驅動的客戶互動到富媒體行銷活動，以及認證一次性密碼(OTP)轉化等多種應用場景。

Motive在權益服務領域的領導地位

Motive的權益伺服器受到全球一級營運商的信賴，為各種規模的網路提供無與倫比的可擴展性。透過靈活的部署選項：雲端、本地或混合模式，營運商可以根據自身節奏，改造保障未來發展的基礎設施並採用RCS。

Motive的解決方案符合TS.43與Apple的ACME標準，簡化了上線流程，降低了複雜性並提升了客戶體驗。隨著RCS的加速普及，Motive仍將處於產業前沿，提供安全且功能豐富的訊息服務，助推用戶參與度和收入增長。

關於Motive

Motive是權益功能方面經驗豐富的提供商，也是裝置與服務管理解決方案的成熟領導者。Motive在全球擁有超過150個部署案例，管理超過10億台裝置。

Motive協助營運商管理固網、行動網路及物聯網中的各種裝置，幫助他們充分運用基礎設施，並提供下一代通訊服務。憑藉安全、可擴展和創新的技術，Motive協助MNO提升終端使用者體驗、簡化營運流程，並開拓新的創收機會。

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