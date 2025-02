Thales et Cubic lancent des solutions eSIM de nouvelle génération pour les véhicules connectés

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--Thales, leader mondial en hautes technologies, et Cubic, fournisseur mondial de premier plan de solutions pour véhicules définis par logiciel (SDV - Software Defined Vehicle), annoncent une collaboration visant à stimuler l'innovation et à simplifier la gestion de la connectivité. En s'appuyant sur la plateforme de gestion eSIM de Thales, Cubic sera conforme aux dernières normes GSMA et pourra garantir une connectivité mondiale transparente pour les secteurs de l’IoT de masse, tels que l'automobile, le transport et l'agriculture.

Avec l’adoption de la nouvelle norme GSMA pour l’IoT (GSMA SGP.32*), les enjeux pour le secteur sont considérables. Cette norme décrit plusieurs exigences pour la gestion de l’eSIM dans l’IoT, notamment une sécurité renforcée, l’interopérabilité entre les appareils et les opérateurs de réseau, et l’évolutivité pour les déploiements de masse. Ce nouveau cadre est essentiel pour permettre le déploiement à grande échelle de la technologie eSIM sur une variété d’appareils, répondant ainsi au besoin d’une gestion intelligente et transparente de la connectivité.

Ce partenariat permet d'intégrer la plateforme de gestion eSIM de Thales - conforme à la norme GSMA SGP.32 - à l'écosystème de gestion de connectivité multi-réseaux et mondial de Cubic. Cette innovation permet le déploiement massif d'eSIM pour Cubic, présent dans plus de 200 pays, tout en simplifiant la gestion de la connectivité sur plusieurs appareils connectés, tout en automatisant l'activation et les mises à jour des abonnements à distance. Cela réduit considérablement le besoin d'intervention manuelle, d'échanges physiques de cartes SIM ou de rappels d'appareils.

Les clients de Cubic dont Volkswagen AG, Cariad, General Motors, SEAT, IVECO et CNH, pourront ainsi bénéficier de solutions pour faciliter la gestion de la connectivité de leurs véhicules, ce qui permet de se connecter automatiquement aux réseaux locaux lorsqu'ils traversent les frontières. Cela garantit une expérience transparente partout dans le monde pour les constructeurs automobiles et leurs clients, car les voitures peuvent être préconfigurées (avec des profils de connectivité dès leur fabrication en usine) et activées à distance lors de leur déploiement sur le terrain.

« Thales est un partenaire de confiance de Cubic depuis 2017 », a déclaré Nick Power, CTO de Cubic. « Pour les OEM, l'adoption de l'eSIM M2M GSMA n'a pas été simple. La complexité technique, la dépendance vis-à-vis des fournisseurs et la gestion de la connectivité multi-opérateurs à l'échelle mondiale ont ralenti l'adoption. La transition vers une architecture ‘IoT eSIM GSMA’ plus légère et plus efficace sera essentielle. Cette collaboration souligne notre engagement en faveur de la normalisation, de l'interopérabilité et de l'innovation, garantissant à nos clients une approche plus flexible, plus rentable et à l'épreuve du temps de la connectivité mondiale. »

« Avec cette évolution technologique, Cubic entend rester à la pointe de la connectivité IoT en répondant aux demandes du marché. L'intégration de la plateforme de Thales permettra à Cubic de maximiser la gestion de la connectivité de bout en bout pour les OEM, en garantissant que les appareils sont connectés de manière transparente de l'usine au terrain », a déclaré Eva Rudin, vice-présidente des solutions de connectivité mobile chez Thales. « Cette collaboration souligne notre engagement en faveur de la normalisation, de l'interopérabilité et de l'innovation pour l'IoT. »

* La norme GSMA SGP. 32 contient les spécifications techniques pour la gestion eSIM à distance des appareils Internet des objets (IoT) et d'autres types de déploiements d'appareils mobiles.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense, Aérospatial, et Cyber & Digital. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l’innovation tels que l’IA, la cybersécurité, le quantique, les technologies du cloud et la 6G.

Thales compte près de 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros.

À propos de Cubic Telecom

Cubic Telecom fournit des solutions logicielles avancées pour véhicules dans plus de 200 pays et régions du monde. En collaboration avec les principaux constructeurs automobiles, de transport et d'agriculture du monde, nous connectons 23 millions de voitures et de véhicules dans le monde et permettons 1 milliard de transmissions de données Internet mobiles par jour. Pour être compétitifs à l'échelle mondiale, les constructeurs doivent gérer les complexités de la connexion à différentes technologies tout en se conformant aux exigences réglementaires des différents pays. Cubic Telecom élimine cette complexité en fournissant une solution unique et mondiale qui permet à tout véhicule expédié n'importe où dans le monde de disposer d'une connectivité intégrée entièrement conforme, quelles que soient les exigences du marché local.

PLEASE VISIT

Thales Group

Download HD photos