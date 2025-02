Andersen Global bevordert waarderingsmogelijkheden in Ethiopië met nieuwe samenwerkingspartner

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn Afrikaanse voetafdruk uit met samenwerkingspartner ADS Valuation Services PLC en bevordert zijn waarderingsmogelijkheden en versterkt zijn platform in Ethiopië.

ADS Valuation Services PLC, met hoofdkantoor te Addis Ababa, biedt waarderings- en adviesdiensten aan bedrijven en investeerders. De firma biedt een uitgebreide waaier aan waarderingsdiensten, waaronder vastrentende en roerende activa, immateriële activa en bedrijfswaarderingen.

“Ons team spant zich in om bedrijven en investeerders te dienen door op maat gemaakte oplossingen aan te bieden en onze sectorale expertise aan te wenden," zei General Manager Adnan Esmael. "Ethiopië's snel evoluerend bedrijfslandschap, benadrukt door de recente introductie van de eerste effectenbeurs van het land en de diverse beleidswijzigingen die buitenlandse investeerders aantrekken, biedt unieke groeimogelijkheden. Via onze samenwerking met Andersen Global versterken we onze verbintenis voor klantenservice en blijven we goed gepositioneerd om klanten te helpen navigeren door de dynamische marktomstandigheden zowel lokaal als wereldwijd."

Global Chairman en CEO van Andersen Mark L. Vorsatz voegde toe, "Er is een duidelijke en groeiende vraag naar waarderingsdiensten in Ethiopië, waaronder effecten en bedrijfswaarderingen. Het ADS-team heeft een sterke relatie met ons bestaand belastingteam in het land, en hun uitgebreide kennis verbetert ons vermogen om te voldoen aan de evoluerende behoeften van onze klanten, terwijl we voortbouwen op onze voortdurende groei in de waarderingssector en versterkt onze rol als een toonaangevende organisatie in het Afrikaanse continent."

