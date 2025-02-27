Velos IoT與IDEMIA Secure Transactions合作，簡化並保障全球物聯網連接

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 物聯網連接解決方案領域的全球領導者Velos IoT宣布與連接服務領域的領軍企業IDEMIA Secure Transactions建立策略性合作夥伴關係，透過先進的內建式SIM技術提升全球物聯網連接水準。此次合作將IDEMIA創新的eSIM及訂閱管理解決方案整合到Velos IoT的ULTIMATeSIM中，以滿足企業物聯網部署與日俱增的安全需求。

增強後的ULTIMATeSIM使企業能夠安全管理全球多個網路的物聯網連接，從而支援聯網裝置的快速擴充。透過此次合作，Velos IoT將在未來幾年內實現數百萬個新的安全連接。透過整合IDEMIA Secure Transactions的先進連接技術，Velos IoT強化了對於未經授權存取和網路威脅的安全防護。此次合作內建了強大的加密和安全認證措施，確保企業能夠放心地部署物聯網解決方案，實現無懈可擊的安全性和順暢的全球連接。

Velos IoT執行長Colin Chew表示：「安全一直是Velos IoT解決方案的核心，與IDEMIA合作強化了我們持續為客戶提供順暢、安全且可擴充的物聯網連接的承諾。正如GSMA Intelligence所強調的，安全仍然是物聯網領域最大的挑戰之一，企業需要更強有力的防護措施來抵禦不斷演變的網路威脅。此次合作將確保企業能夠依賴一個強大、靈活且具備業界一流安全水準的全球連接解決方案。我們將攜手簡化物聯網部署的複雜性，讓企業能夠放心地進行擴充，因為IDEMIA先進的eSIM技術可確保其裝置在多年內都能在實際應用中保持安全。」

根據GSMA Intelligence的資料，到2030年，物聯網連接數量可望超過385億。僅授權的蜂巢物聯網連接預計在全球就將達到58億，其中企業應用占市場佔有率的60%以上。

ULTIMATeSIM的主要特點：

先進的加密保護和安全認證

無線設定功能

支援多網路並具備加密的設定檔管理功能

動態設定檔管理

裝置和網路監控

IDEMIA Secure Transactions連接服務執行副總裁Fabien Jautard表示：「我們很高興能與Velos IoT合作，為全球企業帶來安全、靈活且適用於未來需求的連接服務。透過將我們的eUICC技術整合到Velos IoT的ULTIMATeSIM中，並提供訂閱管理平台，我們實現了順暢的遠端設定、增強的安全性以及全球可擴充性。此次合作確保企業能夠高效管理其在多個網路上的物聯網部署，而無需面對複雜的營運問題，這也強化了我們在物聯網生態系統中共同的創新承諾。」

據GSMA報導，到2030年，工業物聯網可望以20%的年均複合成長率成長，ULTIMATeSIM強化的安全架構和多網路功將確保企業能夠高效擴充。該解決方案使智慧計量、工業物聯網和遠端資訊處理等產業受惠匪淺，在這些產業中，安全的全球連接至關重要。

關於Velos IoT

Velos IoT是全球首屈一指的物聯網連接解決方案供應商，為全球企業提供安全、可擴充且靈活的連接服務。憑藉超過1700萬個連接裝置，涵蓋200多個國家和地區的700多個網路，以及一套強大的物聯網解決方案，Velos IoT使企業能夠大規模部署和管理物聯網。我們的旗艦產品ULTIMATeSIM透過先進的安全和多網路功能確保順暢的全球連接，為更廣泛的物聯網生態系統賦能，包括智慧計量、工業物聯網、遠端資訊處理、資產追蹤以及全球新興的聯網技術。

如欲瞭解ULTIMATeSIM如何實現順暢且安全的全球物聯網連接，請造訪www.velosiot.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。