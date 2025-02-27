Andersen Global與新合作公司共同推動衣索比亞的估值能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與合作公司ADS Valuation Services PLC進一步擴大了在非洲的影響力，增強了其在衣索比亞的估值能力並鞏固了平台。

ADS Valuation Services PLC總部位於阿迪斯阿貝巴，為企業和投資者提供估值和諮詢服務。本公司提供全面的估值服務，包括固定及流動資產、無形資產及企業估值。

總經理Adnan Esmael表示：「我們的團隊利用我們的行業專長，致力於為企業和投資者提供量身打造的解決方案。衣索比亞的商業環境發展迅速，特別是在最近成立了本國首家證券交易所，並出台了吸引外資的各種政策變化，這都為衣索比亞帶來了獨特的發展機遇。我們與Andersen Global合作，將加強對客戶服務的承諾，同時做好充分準備協助客戶駕馭當地和全球的動態市場環境。 」

Andersen Global董事長暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「衣索比亞對估值服務（包括證券和企業估值）的需求明顯且持續增長。ADS團隊與我們在該國的現有稅務團隊關係密切，他們深厚的專業知識增強了我們滿足客戶不斷變化需求的能力，同時助力我們在估值領域的不斷壯大，並加強了我們作為非洲大陸領先機構的作用。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前透過其成員公司和合作公司在全球500多個地點擁有超過1.9萬名專業人員。

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