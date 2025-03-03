泰雷兹携手Cubic推出新一代eSIM解决方案，助力网联汽车发展

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为全球先进技术领导者之一，泰雷兹与全球领先的软件定义汽车(SDV)解决方案提供商 Cubic 宣布建立合作关系，以推动创新并简化连接管理。借助 泰雷兹eSIM管理平台 ，Cubic将进一步增强其eSIM解决方案能力，使其符合最新GSMA标准，确保在汽车、交通运输和农业等多个行业实现无缝的全球连接。

随着物联网领域对GSMA SGP.32*标准的采用，行业面临的挑战日益严峻。该标准规定了eSIM管理在物联网领域的多项关键技术和业务要求，包括增强安全性、确保跨设备和网络运营商间的互操作性，以及支持大批量部署的可扩展性。这一新框架对实现eSIM技术在各种设备上的大规模部署至关重要，可有效满足市场对智能化、无缝连接管理的需求。

此次合作将泰雷兹符合GSMA SGP.32标准的eSIM管理平台引入Cubic现有的多网络全球连接管理生态系统。该创新举措将支持Cubic在其布局的全球200多个国家和地区持续大规模部署eSIM，同时通过远程自动激活和更新订阅，简化多设备连接管理，显著减少人工干预、实体SIM卡更换或设备召回的需求。

Cubic的客户，包括大众汽车集团（Volkswagen AG）、Cariad、通用汽车（General Motors）、SEAT、IVECO和CNH等，将从这样的增强型解决方案中受益，从而轻松管理车辆连接。配备了Cubic解决方案（现已集成泰雷兹平台）的车辆在跨境行驶时能够自动连接到当地网络，无需进行复杂的开发或承担额外成本。这一技术确保汽车制造商及其客户获得无缝的全球连接体验，车辆可以在工厂阶段预设连接配置文件，并在投入使用时动态激活。

Cubic首席技术官Nick Power表示：“自2017年以来，泰雷兹一直是Cubic值得信赖的合作伙伴。对于原始设备制造商(OEM)来说，采用GSMA M2M eSIM绝非易事。技术复杂性、供应商锁定以及在全球范围内管理多个移动网络运营商(MNO)连接等问题，均减缓了其采用速度。向更精简、更高效的GSMA eSIM物联网架构过渡将至关重要。此次合作凸显了我们对标准化、互操作性和创新的承诺，确保Cubic的客户能够享受更灵活、更经济高效且面向未来的全球连接解决方案。”

泰雷兹移动连接解决方案副总裁Eva Rudin表示：“通过此次升级，Cubic旨在通过满足不断变化的市场需求，保持其在物联网连接领域的领先地位。集成泰雷兹的‘按需订阅管理器’平台将使Cubic能够为原始设备制造商实现端到端连接管理的最大化，确保设备从工厂到实际应用场景都能无缝连接。此次合作彰显了我们在物联网领域推动标准化、互操作性和创新的坚定承诺。”

* GSMA SGP.32标准定义了物联网(IoT)设备和其他移动设备远程eSIM管理的技术规范。

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空航天、网络与数字技术等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年投入约40亿欧元研发资金用于关键创新领域，如人工智能、网络安全、量子科技、云技术和6G等。

泰雷兹全球约81000名员工遍布68个国家和地区。2023年集团销售收入184亿欧元。

关于Cubic Telecom

Cubic Telecom在全球超过200个国家和地区提供先进的软件定义汽车解决方案。我们与世界领先的汽车、交通运输和农业原始设备制造商合作，在全球范围内连接了2300万辆汽车和车辆，并每天支持10亿次移动互联网数据传输。为了在全球竞争中保持领先，原始设备制造商需应对不同技术标准的连接挑战，同时满足各国的监管规定。Cubic Telecom通过提供统一的全球化解决方案，简化这一复杂性，使任何在全球范围内交付的车辆，都能拥有完全符合当地市场要求的内置连接功能。

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