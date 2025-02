Thales faz parceria com a Cubic para lançar soluções eSIM de próxima geração para veículos conectados

MEUDON, França--(BUSINESS WIRE)--A Thales, líder global em tecnologias avançadas, e a Cubic, fornecedora líder global de soluções para veículos definidos por software (SDV), anunciaram uma colaboração para impulsionar a inovação e simplificar o gerenciamento da conectividade. Aproveitando a plataforma de gerenciamento eSIM da Thales, a Cubic aprimorará seus recursos de solução eSIM para se alinhar com os mais recentes padrões GSMA, garantindo conectividade global contínua em setores como automotivo, transporte e agricultura.

Com a adoção do padrão GSMA SGP.32* para a IoT, os riscos para o setor são significativos. Esse padrão descreve vários requisitos técnicos e comerciais importantes para o gerenciamento de eSIM na IoT, incluindo segurança aprimorada, interoperabilidade entre dispositivos e operadoras de rede e escalabilidade para implementações de alto volume. Essa nova estrutura é fundamental para permitir a implantação em larga escala da tecnologia eSIM em uma variedade de dispositivos, atendendo à necessidade de um gerenciamento de conectividade inteligente e contínuo.

Essa parceria introduz a plataforma de gerenciamento de eSIM da Thales – em conformidade com o padrão GSMA SGP.32 – ao ecossistema existente de gerenciamento de conectividade global e de várias redes da Cubic. Essa inovação permite a implantação contínua e em massa de eSIMs em toda a vasta área de cobertura da Cubic, com mais de 200 países, ao mesmo tempo em que simplifica o gerenciamento da conectividade em vários dispositivos, automatizando a ativação de assinaturas e atualizações remotamente. Isso reduz drasticamente a necessidade de intervenção manual, trocas físicas de SIM ou recalls de dispositivos.

Os clientes da Cubic, incluindo Volkswagen AG, Cariad, General Motors, SEAT, IVECO e CNH, podem se beneficiar de soluções aprimoradas como essa, para ajudar a garantir que a gestão da conectividade dos veículos se torne sem esforço. Veículos equipados com a solução da Cubic, que agora integra a plataforma da Thales, podem se conectar automaticamente a redes locais ao cruzar fronteiras, eliminando a necessidade de desenvolvimento complexo ou custos adicionais. Isso garante uma experiência global perfeita para os fabricantes de automóveis e seus clientes, já que os carros podem ser pré-configurados com perfis de conectividade no nível da fábrica e ativados dinamicamente à medida que são implantados no campo.

“A Thales tem sido um parceiro de confiança da Cubic desde 2017”, disse Nick Power, CTO da Cubic . “Para as montadoras, adotar o GSMA M2M eSIM tem sido tudo, menos simples. A complexidade técnica, a dependência de fornecedores e a gestão da conectividade multiMNO em escala global têm dificultado a adoção. A transição para uma arquitetura GSMA eSIM IoT mais enxuta e eficiente será essencial. Essa colaboração reforça nosso compromisso com a padronização, interoperabilidade e inovação, garantindo que os clientes da Cubic desfrutem de uma abordagem mais flexível, econômica e preparada para o futuro da conectividade global”.

“Com essa atualização, a Cubic busca manter-se na vanguarda da conectividade IoT, atendendo às crescentes demandas do mercado. A integração da plataforma ‘On-Demand Subscription Manager’ da Thales permitirá que a Cubic otimize a gestão de conectividade de ponta a ponta para as montadoras, garantindo que os dispositivos estejam conectados perfeitamente, da fábrica ao campo”, disse Eva Rudin, vice-presidente de Soluções de Conectividade Móvel da Thales. “Essa colaboração reforça nosso compromisso com a padronização, interoperabilidade e inovação para a IoT”.

*GSMA SGP. 32 contém as especificações técnicas para o gerenciamento remoto do eSIM de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e outros tipos de implementações de dispositivos móveis.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética.

Com 81 mil funcionários em 68 países, O Grupo gerou vendas de €18,4 bilhões em 2023.

Sobre a Cubic Telecom

A Cubic Telecom oferece soluções avançadas de veículos definidos por software em mais de 200 países e regiões ao redor do mundo. Trabalhando com os principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) automotivos, de transporte e de agricultura do mundo, conectamos 23 milhões de carros e veículos globalmente e possibilitamos 1 bilhão de transmissões diárias de dados móveis pela internet. Para competir globalmente, os OEMs precisam gerenciar as complexidades de conexão com diferentes tecnologias, ao mesmo tempo em que cumprem os mandatos regulatórios em diferentes países. A Cubic Telecom simplifica essa complexidade, oferecendo uma solução global única que permite que qualquer veículo enviado para qualquer lugar do mundo tenha conectividade integrada e totalmente compatível, independentemente dos requisitos do mercado local.

VISITE

Thales Group

Baixar fotos em HD

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.