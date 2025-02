Hansen et RiksTV étendent leur partenariat pour accélérer le service client et la transformation cloud de la facturation

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX:HSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs des communications, de l'énergie et de l'eau, a le plaisir d'annoncer que RiksTV, un client de longue date, a prolongé son engagement avec Hansen. En vertu de l'accord, la société se mettra à niveau et passera à la dernière version de Hansen CCB dans le cloud, qui fait partie de la suite Hansen pour les communications, la technologie et les médias.

À la suite de cette transformation, RiksTV, l’un des principaux fournisseurs norvégiens de télévision payante et de streaming, obtiendra une flexibilité accrue commerciale en passant d’Oracle à une solution open source plus flexible. Cela est conforme au parcours de transformation cloud de l’organisation via AWS. Grâce à cette transition, RiksTV prévoit d’obtenir un retour sur investissement rapide de 18 mois, tout en se plaçant fermement sur la voie d’une architecture native cloud.

Hansen CCB offre une tarification, une facturation et un service client flexibles pour les fournisseurs de services de communication et de télévision payante. Hansen CCB permet également la fourniture de services de téléphonie fixe et mobile, de services à large bande, d'IPTV, de forfaits de contenu et d'offres groupées. Fournissant une plateforme commerciale unifiée et réduisant les coûts et la complexité opérationnelle, la solution est configurée pour s'adapter à la flexibilité commerciale de tous les clients, conçu pour soutenir les petits fournisseurs de services aux grands FSC desservant des marchés divers et multinationaux dans le monde entier.

John Christian Reinertsen, responsable des canaux numériques, de l'activation et de la facturation chez RiksTV, déclare : « Notre collaboration avec Hansen a débuté en 2011 et leur expertise a été inestimable. Alors que nous avancions dans notre parcours de transformation numérique chez RiksTV, nous savions que nous devions nous attaquer à nos systèmes de base. L'approche de Hansen axée sur le cloud et la dernière version de Hansen CCB sont essentielles pour moderniser notre infrastructure existante, en particulier notre système de facturation. Cela garantit que nous pouvons atteindre l'évolutivité, la fiabilité et les économies de coûts nécessaires pour soutenir la croissance ambitieuse de RiksTV tout en offrant une expérience client optimale. En passant à une plateforme open source indépendante du cloud, nous n’adoptons pas seulement de nouveaux outils, nous renforçons les fondements de notre activité ».

Scott Weir, président, division des communications chez Hansen, déclare : « Chez Hansen, ce qui nous distingue, est notre capacité à répondre aux besoins d’un large éventail de prestataires de services dans le monde entier, actifs sur un éventail de marchés de taille et de demande variables. Cette extension de notre relation avec RiksTV et le passage à une architecture cloud réaffirment la polyvalence de Hansen CCB et son applicabilité dans la gestion de l'efficacité opérationnelle. Cela signifie également notre rôle sous-jacent dans la transformation numérique, qui consiste à fournir aux clients un service inégalé ».

La suite Hansen pour les communications, la technologie et les médias permet aux fournisseurs de services de créer et de fournir de nouveaux modèles commerciaux grâce à l'innovation accélérée des produits.

Pour de plus amples renseignements à propos de Hansen, veuillez visiter www.hansencx.com.

À propos de Hansen

Hansen Technologies (ASX:HSN) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen sert des clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Pour plus d'informations, visitez www.hansencx.com

À propos de RiksTV

RiksTV ouvre la voie à la télévision numérique norvégienne en diffusant du contenu via antenne, internet et fibre optique. En tant que seul fournisseur du pays utilisant les trois technologies, RiksTV atteint 98 pour cent des foyers grâce à son réseau numérique terrestre. Les abonnés bénéficient d'une sélection complète de chaînes norvégiennes et internationales, avec l'avantage supplémentaire du contenu à la demande des plateformes de streaming populaires telles que Max, TV2 Play et Viaplay.

Pour plus d'informations, visitez https://www.rikstv.no/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.