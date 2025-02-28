Cynosure Lutronic與Amico Aesthetics透過簽署中東地區策略經銷協議攜手合作

麻薩諸塞州韋斯特福德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能量型裝置市場領導者Cynosure Lutronic已與向中東地區提供世界一流醫療器材的領軍企業Amico Aesthetics簽署了一項多國經銷協議。

自2025年1月1日起，Amico Aesthetics已成為Cynosure Lutronic全系列產品在中東地區（包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、約旦、伊拉克、埃及、巴林、阿曼和黎巴嫩）整個銷售網路的唯一授權經銷商。這一策略夥伴關係進一步鞏固了兩家公司在該地區能量型裝置產業的影響力，以及它們對提供卓越客戶服務的承諾。

頂尖聯盟

此次聯盟將Cynosure Lutronic的創新技術與Amico Aesthetics強大的經銷網路以及在地化專業知識相結合，形成了強大的綜效，旨在為美妝從業者及其病患提供無與倫比的價值。兩家公司攜手努力，致力於提升整個中東地區的美妝產業標準和治療效果。

Amico Group執行長Ahmed El-Maghraby表達了他的激動之情：「我們很高興能擴大與Cynosure Lutronic的合作，這是一家與我們同樣致力於卓越和創新的公司。Cynosure Lutronic擁有優質的產品傳統和突破性創新的聲譽，這與我們為美妝專業人士提供一流技術的使命完美契合。

我們全面的支援計畫、新的培訓中心以及由250多名敬業專家組成的團隊，將確保為美妝從業者及其病患帶來卓越的美妝效果。我們期待繼續展開成功的合作，並為中東地區的客戶提供支援。」

Cynosure Lutronic執行長Nadav Tomer補充道：「Amico的聲譽及其對中東市場的深入瞭解，使其成為我們理想的合作夥伴。這項協議代表Cynosure Lutronic在擴大業務版圖、為該地區的美妝專業人士提供尖端解決方案方面邁出了重要一步。我們將繼續致力於為客戶提供卓越的支援和創新。」

塑造美妝醫學的未來

Cynosure Lutronic與Amico Aesthetics的合作將重點提供訂製型臨床培訓、專門的消費者行銷活動以及優質的客戶服務。透過整合雙方的專業知識，兩家公司旨在將Cynosure Lutronic最先進的產品組合順暢融入中東地區市場，為美妝效果樹立新的標竿。

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關於Amico：

Amico是一家首屈一指的醫療器材經銷商，專注於為中東地區帶來先進的醫療保健解決方案。憑藉數十年的經驗，Amico致力於透過其豐富的創新產品和服務組合改善病患護理。

關於Cynosure Lutronic：

Cynosure Lutronic是全球能量型裝置和頂級醫學美妝治療領域的領導者，擁有超過30年的創新和實務經驗。它使皮膚科醫生、整形外科醫生、醫學美妝中心和其他醫療保健從業者能夠為病患提供非侵入性和微創治療。Cynosure Lutronic致力於站在美妝技術尖端進行研發，在皮膚煥新和修復、脫毛、血管病變治療、皮膚提亮和身體塑形等領域擁有最大的市場一流產品組合。Cynosure Lutronic透過在美國、加拿大、德國、西班牙、英國、澳洲、中國、日本和韓國的直銷團隊，以及在約130個其他國家的國際經銷商，在全球銷售其產品。

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