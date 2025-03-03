泰雷茲攜手 Cubic 推出新一代 eSIM 解決方案，助力網聯汽車發展

法國默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為全球先進技術領導者之一，泰雷兹與全球領先的軟件定義汽車（SDV）解決方案提供商Cubic 宣布建立合作關係，以推動創新並簡化連接管理。藉助泰雷茲eSIM管理平台 ，Cubic 將進一步增強其 eSIM 解決方案能力，使其符合最新 GSMA 標準，確保在汽車、交通運輸和農業等多個行業實現無縫的全球連接。

隨著物聯網領域對 GSMA SGP.32 * 標準的採用，行業面臨的挑戰日益嚴峻。該標準規定了 eSIM 管理在物聯網領域的多項關鍵技術和業務要求，包括增強安全性、確保跨設備和網絡運營商間的互操作性，以及支持大批量部署的可擴展性。這一新框架對實現 eSIM 技術在各種設備上的大規模部署至關重要，可有效滿足市場對智能化、無縫連接管理的需求。

此次合作將泰雷茲符合 GSMA SGP.32 標準的 eSIM 管理平台引入 Cubic 現有的多網絡全球連接管理生態系統。該創新舉措將支持 Cubic 在其佈局的全球 200 多個國家和地區持續大規模部署 eSIM，同時通過遠程自動激活和更新訂閱，簡化多設備連接管理，顯著減少人工干預、實體 SIM 卡更換及設備召回的需求。

Cubic 的客戶，包括大眾汽車集團（Volkswagen AG）、Cariad、通用汽車（General Motors）、SEAT、IVECO 和 CNH 等，將從這樣的增強型解決方案中受益，從而輕鬆管理車輛連接。配備了 Cubic 解決方案（現已集成泰雷茲平台）的車輛在跨境行駛時能夠自動連接到當地網絡，無需進行複雜的開發或承擔額外成本。這一技術確保汽車製造商及其客戶獲得無縫的全球連接體驗，車輛可以在工廠階段預設連接配置文件，並在投入使用時動態激活。

Cubic首席技術官Nick Power表示：「自 2017 年以來，泰雷茲一直是 Cubic 值得信賴的合作夥伴。對於原始設備製造商（OEM）來說，採用 GSMA M2M eSIM 絕非易事。技術複雜性、供應商鎖定以及在全球範圍內管理多個移動網絡運營商（MNO）連接等問題，均減緩了其採用速度。向更精簡、更高效的 GSMA eSIM 物聯網架構過渡將至關重要。此次合作凸顯了我們對標準化、互操作性和創新的承諾，確保 Cubic 的客戶能夠享受更靈活、更經濟高效且面向未來的全球連接解決方案。」

泰雷茲移動連接解決方案副總裁Eva Rudin表示：「通過此次升級，Cubic 旨在通過滿足不斷變化的市場需求，保持其在物聯網連接領域的領先地位。集成泰雷茲的‘按需訂閱管理器’平台將使 Cubic 能夠為原始設備製造商實現端到端連接管理的最大化，確保設備從工廠到實際應用場景都能無縫連接。此次合作彰顯了我們在物聯網領域推動標準化、互操作性和創新的堅定承諾。」

* GSMA SGP.32標準定義了IoT設備和其他移動設備遠程 eSIM 管理的技術規範。

關於泰雷茲

作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所代碼：HO）專注於航空航天、網絡與數字技術等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。

集團每年投入約 40 億歐元研發資金用於關鍵創新領域，如人工智能、網絡安全、量子科技、雲技術和 6G 等。

泰雷茲全球約 81,000 名員工遍布 68 個國家和地區。2023 年集團銷售收入 184 億歐元。

關於Cubic Telecom

Cubic Telecom 在全球超過 200 個國家和地區提供先進的軟件定義汽車解決方案。我們與世界領先的汽車、交通運輸和農業原始設備製造商合作，在全球範圍內連接了 2300 萬輛汽車和車輛，並每天支持 10 億次移動互聯網數據傳輸。為了在全球競爭中保持領先，原始設備製造商需應對不同技術標準的連接挑戰，同時滿足各國的監管規定。Cubic Telecom 通過提供統一的全球化解決方案，簡化這一複雜性，使任何在全球範圍內交付的車輛，都能擁有完全符合當地市場要求的內置連接功能。

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