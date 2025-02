Cynosure Lutronic et Amico Aesthetics unissent leurs forces en signant un accord de distribution stratégique pour le Moyen-Orient

WESTFORD, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Cynosure Lutronic, un chef de file mondial sur le marché des dispositifs fonctionnant à l’énergie, a conclu un accord de distribution multinational avec Amico Aesthetics, un fournisseur de premier plan de matériel médical pour le Moyen-Orient.

Depuis le 1er janvier 2025, Amico Aesthetics est devenue l’unique distributeur agréé de l’ensemble de la gamme de Cynosure Lutronic pour tout le réseau moyen-oriental de la société, couvrant notamment les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, la Jordanie, l’Irak, en l’Égypte, Bahreïn, Oman et le Liban. Cette relation stratégique permet aux deux sociétés de renforcer leur présence et leur engagement en faveur de l’excellence du service à la clientèle dans l’industrie des dispositifs fonctionnant à l’énergie de la région.

Une alliance de pointe

L’alliance signée permet d’associer les technologies innovantes de Cynosure Lutronic au solide réseau de distribution et à l’expertise locale d’Amico Aesthetics, créant ainsi une puissante synergie ayant pour but d’offrir une valeur inégalée aux praticiens de l’esthétique et à leurs patients. Ensemble, les deux sociétés visent à élever les normes et les résultats des pratiques esthétiques dans tout le Moyen-Orient.

Ahmed El-Maghraby, PDG du Groupe Amico, a fait part de son enthousiasme : « Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec Cynosure Lutronic, une société qui partage notre engagement en faveur de l’excellence et de l’innovation. Cynosure Lutronic combine un héritage de grande qualité à une renommée en matière de progrès révolutionnaires, et ce rapprochement correspond parfaitement à notre mission qui est de fournir aux professionnels de l’esthétique les meilleures technologies de leur catégorie.

Nos programmes d’assistance complets, nos nouveaux centres de formation et une équipe de plus de 250 spécialistes dédiés garantiront des résultats esthétiques exceptionnels pour les praticiens et leurs patients. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration fructueuse et de soutenir nos clients dans tout le Moyen-Orient. »

Nadav Tomer, PDG de Cynosure Lutronic, a confié pour sa part : « La réputation d’Amico et sa connaissance approfondie des marchés moyen-orientaux en font un partenaire idéal pour nous. Cet accord marque une étape importante dans l’expansion de la présence de Cynosure Lutronic et dans la fourniture de nos solutions de pointe aux professionnels de l’esthétique de la région. Nous restons déterminés à fournir une assistance et une innovation exceptionnelles à nos clients. »

Façonner l’avenir de la médecine esthétique

La priorité de la collaboration entre Cynosure Lutronic et Amico Aesthetics sera d’offrir une formation clinique sur mesure, des services dédiés de marketing destinés aux consommateurs et un service à la clientèle exceptionnel. En combinant leur expertise, les deux sociétés visent à intégrer de manière transparente le portefeuille de produits à la pointe de la technologie de Cynosure Lutronic dans la région du Moyen-Orient, et à établir de nouvelles références en termes de résultats esthétiques.

À propos d’Amico :

Amico est un distributeur de premier plan de matériel médical, spécialisé dans l’apport de solutions de santé avancées au Moyen-Orient. Avec des décennies d’expérience, Amico se consacre à l’amélioration des soins aux patients grâce à son vaste portefeuille de produits et de services innovants.

À propos de Cynosure Lutronic :

Avec plus de 30 ans d’innovation et d’action à son actif, Cynosure Lutronic est le leader mondial des dispositifs fonctionnant à l’énergie et des traitements médicaux esthétiques de qualité supérieure. Cynosure Lutronic permet aux dermatologues, aux chirurgiens plasticiens, aux fournisseurs de services thermaux médicaux et aux autres professionnels de la santé d’offrir à leurs patients des procédures non invasives et peu invasives. Engagée dans la recherche et le développement à la pointe de la technologie esthétique, Cynosure Lutronic détient le plus grand portefeuille de produits du marché dans les domaines du relissage, de la revitalisation et du raffermissement de la peau, de l’épilation, du traitement des lésions vasculaires et du remodelage de la silhouette. Cynosure Lutronic vend ses produits dans le monde entier grâce à une force de vente directe basée aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, au Japon et en Corée, ainsi que par l’intermédiaire de distributeurs internationaux répartis dans environ 130 autres pays.

