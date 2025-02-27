Velos IoT与IDEMIA Secure Transactions合作，简化并保障全球物联网连接

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 物联网连接解决方案领域的全球领导者Velos IoT宣布与连接服务领域的领军企业IDEMIA Secure Transactions建立战略合作伙伴关系，通过先进的嵌入式SIM技术提升全球物联网连接水平。此次合作将IDEMIA创新的eSIM及订阅管理解决方案集成到Velos IoT的ULTIMATeSIM中，以满足企业物联网部署日益增长的安全需求。

增强后的ULTIMATeSIM使企业能够安全管理全球多个网络的物联网连接，从而支持联网设备的快速扩展。通过此次合作，Velos IoT将在未来几年内实现数百万个新的安全连接。通过整合IDEMIA Secure Transactions的先进连接技术，Velos IoT加强了对于未经授权访问和网络威胁的安全防护。此次合作嵌入了强大的加密和安全认证措施，确保企业能够放心地部署物联网解决方案，实现无懈可击的安全性和无缝的全球连接。

Velos IoT首席执行官Colin Chew表示：“安全一直是Velos IoT解决方案的核心，与IDEMIA合作强化了我们持续为客户提供无缝、安全且可扩展的物联网连接的承诺。正如GSMA Intelligence所强调的，安全仍然是物联网领域最大的挑战之一，企业需要更强有力的防护措施来抵御不断演变的网络威胁。此次合作将确保企业能够依赖一个强大、灵活且具备行业领先安全水平的全球连接解决方案。我们将携手简化物联网部署的复杂性，让企业能够放心地进行扩展，因为IDEMIA先进的eSIM技术可确保其设备在多年内都能在实际应用中保持安全。”

根据GSMA Intelligence的数据，到2030年，物联网连接数量预计将超过385亿。仅授权的蜂窝物联网连接预计在全球范围内就将达到58亿，其中企业应用占市场份额的60%以上。

ULTIMATeSIM的主要特点：

先进的加密保护和安全认证

无线配置功能

支持多网络并具备加密的配置文件管理功能

动态配置文件管理

设备和网络监控

IDEMIA Secure Transactions连接服务执行副总裁Fabien Jautard表示：“我们很高兴能与Velos IoT合作，为全球企业带来安全、灵活且面向未来的连接服务。通过将我们的eUICC技术集成到Velos IoT的ULTIMATeSIM中，并提供订阅管理平台，我们实现了无缝的远程配置、增强的安全性以及全球可扩展性。此次合作确保企业能够高效管理其在多个网络上的物联网部署，而无需面对复杂的运营问题，这也强化了我们在物联网生态系统中共同的创新承诺。”

据GSMA报道，到2030年，工业物联网预计将以20%的复合年增长率增长，ULTIMATeSIM强化的安全框架和多网络功将确保企业能够高效扩展。该解决方案使智能计量、工业物联网和远程信息处理等行业受益匪浅，在这些行业中，安全的全球连接至关重要。

关于Velos IoT

Velos IoT是全球领先的物联网连接解决方案提供商，为全球企业提供安全、可扩展且灵活的连接服务。凭借超过1700万个连接设备，覆盖200多个国家和地区的700多个网络，以及一套强大的物联网解决方案，Velos IoT使企业能够大规模部署和管理物联网。我们的旗舰产品ULTIMATeSIM通过先进的安全和多网络功能确保无缝的全球连接，为更广泛的物联网生态系统赋能，包括智能计量、工业物联网、远程信息处理、资产追踪以及全球范围内新兴的联网技术。

如需了解ULTIMATeSIM如何实现无缝且安全的全球物联网连接，请访问www.velosiot.com。

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