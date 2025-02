Velos IoT colabora com a IDEMIA Secure Transactions para simplificar e proteger a conectividade IoT global

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Velos IoT, líder global em soluções de conectividade IoT, anuncia uma parceria estratégica com a IDEMIA Secure Transactions, líder em serviços de conectividade, para aprimorar a conectividade IoT global por meio da avançada tecnologia SIM incorporada. Essa colaboração integra o inovador eSIM da IDEMIA e a solução de gerenciamento de assinaturas ao ULTIMATeSIM da Velos IoT, atendendo às crescentes demandas de segurança das implantações de IoT corporativas.

O ULTIMATeSIM aprimorado permite que as empresas gerenciem com segurança a conectividade da IoT em várias redes em todas as partes do mundo, dando suporte à rápida expansão dos dispositivos conectados. Com essa parceria, a Velos IoT está possibilitando milhões de novas conexões seguras nos próximos anos. Ao integrar a tecnologia de conectividade avançada da IDEMIA Secure Transactions, o Velos IoT reforça a segurança contra acesso não autorizado e ameaças cibernéticas. Essa colaboração incorpora criptografia robusta e medidas de autenticação seguras, garantindo que as empresas possam implantar com confiança soluções de IoT com segurança sem concessões e conectividade global perfeita.

“A segurança sempre esteve no centro das soluções da Velos IoT, e a parceria com a IDEMIA reforça nosso compromisso contínuo de fornecer conectividade IoT segura, escalável e sem complicações para nossos clientes”, disse Colin Chew, CEO da Velos IoT. “A segurança continua sendo um dos maiores desafios no IoT, como destacado pela GSMA Intelligence, com as empresas exigindo proteções mais robustas contra ameaças cibernéticas em constante evolução. Essa colaboração garante que os negócios possam contar com uma solução de conectividade global robusta e flexível, com segurança líder do setor. Juntos, estamos simplificando as complexidades da implantação de IoT e permitindo que as empresas escalem com confiança, sabendo que seus dispositivos permanecerão seguros em campo por anos, graças à avançada tecnologia eSIM da IDEMIA”.

Segundo a GSMA Intelligence, a projeção é de que as conexões de IoT ultrapassem 38,5 bilhões até 2030. Somente as conexões IoT de celulares licenciados devem chegar a 5,8 bilhões globalmente, com os aplicativos corporativos respondendo por mais de 60% do mercado.

Principais recursos do UltimateSIM:

Proteção criptográfica avançada e autenticação segura

Recursos de provisionamento over-the-air

Suporte a várias redes com gerenciamento de perfis criptografados

Gerenciamento dinâmico de perfis

Monitoramento de dispositivos e redes

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Velos IoT para oferecer conectividade segura, flexível e preparada para o futuro às empresas de todas as partes do mundo”, disse Fabien Jautard, vice-presidente executivo de Serviços de Conectividade na IDEMIA Secure Transactions. “Ao integrar nossa tecnologia eUICC ao ULTIMATeSIM da Velos IoT e fornecer a plataforma de gerenciamento de assinaturas, possibilitamos provisionamento remoto sem complicações, segurança aprimorada e escalabilidade global. Essa colaboração garante que as empresas possam gerenciar com eficiência suas implantações de IoT em diversas redes sem complexidade operacional, reforçando nosso compromisso conjunto com a inovação no ecossistema de IoT”.

Como se espera que a IoT industrial cresça em um CAGR de 20% até 2030, conforme relatado pela GSMA, a estrutura de segurança reforçada e os recursos de várias redes do ULTIMATeSIM garantem que as empresas possam escalar com eficiência. A solução beneficia setores como o de medição inteligente, IoT industrial e telemática, em que a conectividade global segura é crucial.

Sobre a Velos IoT

A Velos IoT é uma provedora global líder em soluções de conectividade IoT, oferecendo conectividade segura, escalável e flexível para empresas no mundo inteiro. Com mais de 17 milhões de dispositivos conectados, acesso a mais mais de 700 redes em mais de 200 países e territórios, e um robusto conjunto de soluções IoT, a Velos IoT permite que as empresas implantem e gerenciem IoT em escala. Nosso produto de destaque, o ULTIMATeSIM, garante conectividade global contínua com segurança avançada e capacidades multirrede, capacitando o ecossistema IoT mais amplo, incluindo medição inteligente, IoT industrial, telemática, rastreamento de ativos e tecnologias conectadas emergentes em todas as partes do mundo.

Descubra como o ULTIMATeSIM possibilita a conectividade global IoT contínua e segura em www.velosiot.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.