Xsolla sceglie Pocket Gamer Connects come partner per potenziare gli sviluppatori di giochi per cellulari nel 2025

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una delle maggiori aziende globali di commercio di videogiochi, sta intensificando il suo impegno nei confronti degli sviluppatori di giochi per cellulari con una collaborazione strategica con Pocket Gamer Connects (PGC) nel 2025. Da leader del settore nello sviluppo e nella gestione del Web Shop, con oltre 500 Web Shops che generano ricavi, Xsolla è anche all'avanguardia nella monetizzazione direttamente al consumatore nel settore dei videogiochi. Xsolla presenterà le sue ultime novità in materia di monetizzazione dei giochi per cellulari, acquisizione di utenti e analisi su varie piattaforme nel corso dei principali eventi globali di PGC.

Il sostegno degli sviluppatori mobili agli eventi di PGC in tutto il mondo

Xsolla sponsorizzerà gli eventi di Pocket Gamer Connects nel 2025, portando le sue competenze nella monetizzazione diretta al consumatore e nelle strategie di coinvolgimento nelle sedi seguenti:

PGC San Francisco (17-18 marzo)

PGC Dubai (7-8 maggio)

PGC Barcelona (3-4 giugno)

PG Summit Shanghai (30 luglio)

Mobile Games Awards a Gamescom (agosto)

PGC Helsinki (7-8 ottobre)

Xsolla incontrerà gli sviluppatori ad ogni evento attraverso sessioni di leadership del pensiero, tavole rotonde e opportunità di networking. Offrirà conoscenze e soluzioni guidate dai dati per aiutare gli sviluppatori mobili a ottimizzare i ricavi oltre gli app store tradizionali.

Promuovere la monetizzazione del Web Shop con l'integrazione di AppsFlyer

Una componente importante della presenza di Xsolla al PGC sarà la sua collaborazione con AppsFlyer, il leader globale nella misura mobile e nell'analisi dei dati. Insieme, hanno sviluppato un'integrazione prima nel settore che risolve le sfide dell'attribuzione multipiattaforma, dando agli sviluppatori di giochi per cellulari gli strumenti per:

Misurare gli acquisti su Web Shop come eventi in-app per il tracciamento accurato di LTV e ROAS.

Attribuire senza interruzione ricavi da Web Shop all'acquisizione, al coinvolgimento ripetuto e alle campagne di ritenzione degli utenti mobili.

Ottimizzare la spesa di spot pubblicitari sui negozi mobili e Web Shop con analisi in tempo reale, tutte senza richiedere codifiche da parte di sviluppatori.

La soluzione Web Shop di Xsolla ha già trasformato la monetizzazione dei giochi mobili, consentendo a oltre 500 sviluppatori di generare vendite online direttamente al consumatore spingendo i giocatori a pagare sui propri dispositivi mobili. Integrando gli strumenti di misura di AppsFlyer, Xsolla garantisce per gli sviluppatori mobili una comprensione completa, dall'inizio alla fine, del percorso utente multipiattaforma, consentendo loro di prendere decisioni commerciali più intelligenti e migliorare il ROI.

“Il Web Shop di Xsolla ha rivoluzionato il modo in cui gli sviluppatori di giochi per cellulari generano ricavi online, e la nostra integrazione con AppsFlyer porta questo aspetto a un livello superiore”, ha dichiarato Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer di Xsolla. “Colmando il divario tra i Web Shops e le applicazioni mobili, forniamo agli sviluppatori le informazioni necessarie per ottimizzare le prestazioni, aumentare i ricavi e coinvolgere i giocatori in modo più efficace. Siamo impazienti di coinvolgerci direttamente con la community e ricevere feedback dalla community di Pocket Gamer tutto l'anno ad ogni evento in tutto il mondo”.

Rafforzare l'ecosistema dei giochi mobili globali

Il continuo investimento di Xsolla nelle soluzioni per il commercio dei giochi mobili segue la missione di Pocket Gamer Connects di supportare e connettere gli sviluppatori di giochi in tutto il mondo. Con il potere collettivo di Web Shop, l'integrazione di AppsFlyer e una presenza diretta nei principali eventi del settore, Xsolla si impegna a sostenere i creatori di giochi mobili a navigare le sfide della monetizzazione e guidare una crescita sostenibile.

“Pocket Gamer Connects è la serie di eventi più importante al mondo per gli sviluppatori di giochi mobili (e non solo) e siamo entusiasti di avere Xsolla come partner fondamentale nel 2025”, ha dichiarato Chris James, CEO di Steel Media, la società cui fa capo Pocket Gamer. “La competenza di Xsolla nel commercio mobile, il coinvolgimento multipiattaforma e la monetizzazione di Web Shop li rendono una preziosa risorsa per gli sviluppatori che cercano di ampliare la loro attività”.

Collaborando con Pocket Gamer Connects, Xsolla assicura agli sviluppatori di giochi mobili di tutto il mondo l'accesso agli ultimi sviluppi tecnologici, alle competenze e ai modelli aziendali necessari per avere successo nell'attuale mercato competitivo dei videogiochi.

Per maggiori informazioni su Xsolla Web Shop e la sua integrazione con AppsFlyer, visitare: xsolla.blog/xsolla-appsflyer

Partecipate con noi a Pocket Gamer Connects 2025 per connettersi, imparare ed esplorare nuove opportunità nel settore dei videogiochi. Per maggiori informazioni, visitare: https://xsolla.pro/pgc25

