Velos IoT collabore avec IDEMIA Secure Transactions pour simplifier et sécuriser la connectivité IoT mondiale

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Velos IoT, leader mondial des solutions de connectivité IoT, annonce un partenariat stratégique avec IDEMIA Secure Transactions, leader des services de connectivité, afin d’améliorer la connectivité IoT mondiale grâce à une technologie SIM embarquée avancée. Cette collaboration intègre l’eSIM innovante d’IDEMIA et la solution de gestion des abonnements dans l’ULTIMATeSIM de Velos IoT, répondant ainsi aux exigences de sécurité croissantes des déploiements IoT des entreprises .

L’ULTIMATeSIM amélioré permet aux entreprises de gérer en toute sécurité la connectivité IoT à travers de multiples réseaux dans le monde entier, soutenant ainsi l’expansion rapide des appareils connectés. Avec ce partenariat, Velos IoT permet des millions de nouvelles connexions sécurisées dans les années à venir. En intégrant la technologie de connectivité avancée d’IDEMIA Secure Transactions, Velos IoT renforce la sécurité contre les accès non autorisés et les cybermenaces. Cette collaboration intègre un chiffrement robuste et des mesures d’authentification sécurisées, ce qui permet aux entreprises de déployer en toute confiance des solutions IoT avec une sécurité sans compromis et une connectivité mondiale transparente.

« La sécurité a toujours été au cœur des solutions de Velos IoT, et le partenariat avec IDEMIA renforce notre engagement continu à fournir une connectivité IoT transparente, sécurisée et évolutive à nos clients », déclare Colin Chew, directeur général de Velos IoT. « La sécurité reste l’un des plus grands défis de l’IoT, comme le souligne GSMA Intelligence, les entreprises ayant besoin de protections plus solides contre des cybermenaces en constante évolution. Cette collaboration permet aux entreprises de s’appuyer sur une solution de connectivité mondiale robuste et flexible, dotée d’une sécurité de pointe. Ensemble, nous simplifions les complexités du déploiement de l’IoT et permettons aux entreprises d’évoluer en toute confiance, sachant que leurs appareils resteront sécurisés sur le terrain pendant des années grâce à la technologie eSIM avancée d’IDEMIA. »

Selon GSMA Intelligence, les connexions IoT devraient dépasser 38,5 milliards d’ici 2030. Les connexions IoT cellulaires sous licence devraient à elles seules atteindre 5,8 milliards au niveau mondial, les applications d’entreprise représentant plus de 60 % du marché.

Principales caractéristiques d’UltimateSIM :

Protection cryptographique avancée et authentification sécurisée

Capacités de provisionnement en direct

Prise en charge multi-réseaux avec gestion de profils chiffrés

Gestion dynamique des profils

Surveillance des appareils et du réseau

« Nous sommes ravis de nous associer à Velos IoT pour offrir aux entreprises du monde entier une connectivité sécurisée, flexible et à l’épreuve du temps », déclare Fabien Jautard, vice-président directeur des services de connectivité chez IDEMIA Secure Transactions. « En intégrant notre technologie eUICC dans l’ULTIMATeSIM de Velos IoT et en fournissant la plateforme de gestion des abonnements, nous permettons un approvisionnement à distance transparent, une sécurité renforcée et une évolutivité globale. Cette collaboration garantit que les entreprises peuvent gérer efficacement leurs déploiements IoT sur plusieurs réseaux sans complexité opérationnelle, renforçant ainsi notre engagement commun en faveur de l’innovation dans l’écosystème IoT. »

Avec l’IoT industriel qui devrait croître à un TCAC de 20 % jusqu’en 2030, comme l’indique GSMA, le cadre de sécurité renforcé et les capacités multi-réseaux d’ULTIMATeSIM garantissent aux entreprises une mise à l’échelle efficace. Cette solution profite aux industries telles que les compteurs intelligents, l’IoT industriel et la télématique, où la connectivité mondiale sécurisée est cruciale.

À propos de Velos IoT

Velos IoT est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de connectivité IoT, offrant une connectivité sécurisée, évolutive et flexible aux entreprises du monde entier. Avec plus de 17 millions d’appareils connectés, un accès à plus de 700 réseaux dans plus de 200 pays et territoires, et une suite robuste de solutions IoT, Velos IoT permet aux entreprises de déployer et de gérer l’IoT à grande échelle. Notre produit phare, ULTIMATeSIM, assure une connectivité mondiale transparente avec une sécurité avancée et des capacités multi-réseaux, permettant d’autonomiser l’écosystème IoT plus large, y compris les compteurs intelligents, l’IoT industriel, la télématique, le suivi des actifs et les technologies connectées émergentes dans le monde entier.

Découvrez comment ULTIMATeSIM permet une connectivité IoT mondiale transparente et sécurisée sur www.velosiot.com.

