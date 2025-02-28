Motive实现Apple iPhone和Android设备快速部署RCS

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 移动设备和服务管理领域的领导者Motive今日宣布与Google合作，成功实现了富通信服务（RCS）协议的无缝配置。这对于全球网络运营商实现安全的RCS配置至关重要，也是支持Apple近期加入RCS所需的跨平台互操作性的关键。

Motive授权服务器负责RCS的认证和配置，确保Android设备和iPhone设备顺利接入和端到端加密。通过成功的预集成和测试，促进了RCS消息在移动平台之间的流动，使运营商能够加快RCS部署，减少集成复杂性并缩短上市时间。

Motive设备管理高级副总裁Nick Wennekers表示：“RCS正在成为一种通用的消息传递标准，为移动网络运营商（MNO）提供增强终端用户参与度的新途径。此次合作进一步巩固了Motive在授权服务器领域的领导地位，为运营商提供了面向未来的基础设施，确保顺利部署RCS。”

行业协同与市场影响

RCS正在弥合移动设备制造商之间的差距，Apple和Androi正在向统一的通信框架靠拢。Motive的进展确保了移动网络运营商能够无缝接入支持RCS的设备，而不会出现生态系统碎片化导致的延迟问题。

RCS的可寻址市场超过50亿台设备，为运营商带来了巨大的收入机会。RCS商业消息（RBM）正在成为短信A2P和其他OTT消息应用的强大替代方案，支持从人工智能驱动的客户互动到富媒体营销活动以及认证一次性密码（OTP）转换等多种用例。

Motive在授权服务领域的领导地位

Motive的授权服务器受到全球一级运营商的信赖，为各种规模的网络提供无与伦比的可扩展性。通过云、本地或混合部署等灵活的部署选项，运营商可以面向未来构建基础设施，并按照自己的节奏采用RCS。

Motive的解决方案与TS.43标准和Apple的ACME标准保持一致，简化了设备接入流程，降低了复杂性并提升了客户体验。随着RCS的加速普及，Motive始终处于前沿，提供安全、功能丰富的消息传递服务，推动用户参与和收入增长。

关于Motive

Motive是一家经验丰富的授权功能提供商，也是设备和服务管理领域公认的领导者。Motive在全球拥有超过150个部署，管理着超过10亿台设备。

Motive帮助运营商管理跨固定、移动和物联网网络的设备，最大限度利用基础设施并提供下一代通信服务。 凭借安全、可扩展和创新的技术，Motive帮助移动运营商提升终端用户体验、简化运营并释放新的收入机会。

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