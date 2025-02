Motive assure un déploiement rapide du RCS pour l'iPhone d'Apple et les appareils Android

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Motive, leader dans le domaine de la gestion des appareils et des services mobiles, a annoncé aujourd'hui avoir réussi, en collaboration avec Google, à assurer un approvisionnement parfait pour le protocole RCS (Rich Communications). Il s'agit d'un élément clé pour assurer un approvisionnement sécurisé du RCS pour les opérateurs de réseaux dans le monde entier, et d'un élément essentiel pour l'interopérabilité multiplateforme nécessaire pour soutenir l'entrée récente d'Apple dans le protocole RCS.

Motive Entitlement Server authentifie et provisionne le RCS, garantissant une intégration fluide des appareils et un cryptage de bout en bout sur les appareils Android et les iPhones. Une pré-intégration et des tests fructueux qui facilitent la circulation des messages du RCS entre les plateformes mobiles permettent aux opérateurs d'accélérer les déploiements du RCS, en réduisant les complexités d'intégration et les délais de mise sur le marché.

« Le RCS s'impose comme une norme de messagerie universelle, offrant aux opérateurs de téléphonie mobile de nouvelles possibilités pour améliorer l'engagement de l'utilisateur final », a déclaré Nick Wennekers, vice-président chargé de la gestion des appareils chez Motive. « Cette collaboration consolide le leadership de Motive dans le domaine des serveurs d’habilitation, permettant ainsi aux opérateurs de déployer le RCS avec une infrastructure à l'épreuve du temps. »

Harmonisation avec l'industrie et répercussions sur le marché

Le RCS comble le fossé entre les équipementiers mobiles, Apple et Android convergeant vers un cadre de messagerie unifié. Les progrès réalisés par Motive permettent aux opérateurs de réseaux mobiles d'embarquer en toute sérénité des appareils compatibles avec le RCS sans subir les retards dus à la fragmentation de l'écosystème.

Avec un marché de plus de 5 milliards d'appareils, le RCS représente une opportunité de revenus intéressante pour les opérateurs. Le RCS Business Messaging (RBM) émerge comme une alternative solide aux SMS A2P et autres applications de messagerie OTT, permettant une multitude de cas d'utilisation allant des interactions clients basées sur l'IA aux campagnes de marketing rich media et à la conversion des codes d'authentification à usage unique (OTP).

Le leadership de Motive dans les services d'habilitation

Reconnu par les opérateurs de niveau 1 dans le monde entier, le serveur d'habilitation de Motive propose une évolutivité inégalée pour les réseaux de toutes tailles. Grâce à des options de déploiement flexibles – dans le cloud, sur site ou hybride – les opérateurs pourront assurer la pérennité de leurs infrastructures et adopter le RCS à leur propre rythme.

L'alignement avec les normes TS.43 et ACME d'Apple simplifie l'intégration, réduit la complexité et améliore l'expérience des clients. Alors que l'adoption du RCS s'accélère, Motive reste à l'avant-garde, proposant une messagerie sécurisée et riche en fonctionnalités qui stimule l'engagement et le chiffre d'affaires.

À propos de Motive

Motive est un fournisseur expérimenté de fonctions d'habilitation et un leader reconnu dans la gestion des appareils et des services. Motive a effectué plus de 150 déploiements dans le monde entier et gère plus d'un milliard d'appareils.

Motive aide les opérateurs à gérer les appareils sur les réseaux fixes, mobiles et IoT, en optimisant les infrastructures et en fournissant des services de communication de nouvelle génération. Grâce à des technologies sécurisées, évolutives et innovantes, Motive aide les MNO à améliorer l'expérience de l'utilisateur final, à rationaliser les opérations et à débloquer de nouvelles opportunités de revenus.

Pour plus de détails, visitez www.motive.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.