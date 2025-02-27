Xsolla与Pocket Gamer Connects合作，为2025年移动游戏开发者赋能

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的视频游戏商务公司Xsolla在2025年通过与Pocket Gamer Connects (PGC)建立战略合作伙伴关系，正在进一步深化对移动游戏开发者的承诺。作为网络商店开发与管理领域的行业领导者，Xsolla运营着500多家创收的网络商店，同时在视频游戏行业直接面向消费者的货币化方面也处于领先地位。Xsolla将在全球主要的PGC活动中展示其在移动游戏货币化、用户获取和跨平台分析方面的最新创新成果。

在全球各地的PGC活动中为移动游戏开发者提供支持

Xsolla将赞助2025年的Pocket Gamer Connects活动，将其在直接面向消费者的货币化和用户参与策略方面的专业知识带到以下地点：

PGC旧金山站（3月17日至18日）

PGC迪拜站（5月7日至8日）

PGC巴塞罗那站（6月3日至4日）

PG上海峰会（7月30日）

科隆游戏展(Gamescom)上的移动游戏大奖活动（8月）

PGC赫尔辛基站（10月7日至8日）

Xsolla将在每场活动中通过思想领导力会议、小组讨论和社交机会与开发者互动。它将提供由数据驱动的洞察和解决方案，帮助移动游戏开发者在传统应用商店之外实现收入最大化。

通过与AppsFlyer集成推进网络商店货币化

Xsolla在PGC上展示的一个关键部分是其与移动测量和数据分析领域的全球领导者AppsFlyer的合作。双方共同开发了一项行业首创的集成方案，解决了跨平台归因难题，为移动游戏开发者提供了以下工具：

将网络商店的购买行为作为应用内事件进行测量，以实现准确的用户终身价值(LTV)和广告支出回报率(ROAS)跟踪。

无缝地将网络商店的收入归因于移动用户获取、重新参与和留存活动。

利用实时分析优化在移动平台和网络商店上的广告支出，且无需开发者进行编码操作。

Xsolla的网络商店解决方案已经改变了移动游戏的货币化模式，使500多家开发者能够在线上实现直接面向消费者的销售，同时促使玩家在移动设备上进行支付。通过集成AppsFlyer的测量工具，Xsolla确保移动游戏开发者能够全面、端到端地了解跨平台的用户旅程，从而使他们能够做出更明智的商业决策并提高投资回报率。

Xsolla首席营销与增长官Berkley Egenes表示：“Xsolla的网络商店彻底改变了移动游戏开发者的在线货币化方式，而我们与AppsFlyer的集成将其提升到了一个新的水平。通过弥合网络商店和移动应用程序之间的数据差距，我们为开发者提供了他们所需的洞察，以优化性能、增加收入并更有效地吸引玩家。我们期待着直接与行业社区互动，并在全年世界各地的每场活动中听取Pocket Gamer社区的意见。”

强化全球移动游戏生态系统

Xsolla在移动游戏商务解决方案方面的持续投入，与Pocket Gamer Connects支持并连接全球游戏开发者的使命相契合。凭借网络商店、与AppsFlyer的集成以及在主要行业活动中的直接参与所形成的合力，Xsolla致力于帮助移动游戏创作者应对货币化挑战并推动可持续增长。

Pocket Gamer母公司Steel Media的首席执行官Chris James表示：“Pocket Gamer Connects是全球移动游戏开发者（及其他相关人士）首屈一指的活动系列，我们很高兴Xsolla能成为2025年的重要合作伙伴。Xsolla在移动商务、跨平台用户参与和网络商店货币化方面的专业知识，使其成为寻求拓展业务的开发者的宝贵资源。”

通过与Pocket Gamer Connects合作，Xsolla确保全球的移动游戏开发者能够接触到最新的技术、洞察和商业模式，从而在当今竞争激烈的游戏市场中蓬勃发展。

如需了解更多关于Xsolla网络商店及其与AppsFlyer集成的信息，请访问：xsolla.blog/xsolla-appsflyer

加入我们2025年的Pocket Gamer Connects活动，建立联系、学习知识并探索游戏行业的新机遇。如需了解更多信息，请访问：https://xsolla.pro/pgc25

关于Xsolla

Xsolla是一家全球领先的视频游戏商务公司，提供专为游戏行业设计的强大而全面的工具和服务。自2005年成立以来，Xsolla已帮助数千家不同规模的游戏开发商和发行商在全球范围内及跨多个平台进行融资、推广、发布游戏并实现盈利。作为游戏商务领域的创新领导者，Xsolla的使命是解决全球发行、营销和盈利中固有的复杂问题，帮助合作伙伴覆盖更多地区、创造更多收入并与全球玩家建立联系。Xsolla总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶，并在伦敦、柏林、首尔、北京、吉隆坡、罗利、东京、蒙特利尔及全球多个城市设有办事处。

如需了解更多信息，请访问 xsolla.com

关于Pocket Gamer

Steel Media旗下的Pocket Gamer是专注于全球游戏行业的领先媒体和活动品牌，提供新闻、洞察和活动以连接开发者、发行商和行业专业人士。自推出以来，PocketGamer.Biz已成为移动、PC和主机游戏内容的可靠来源，同时还组织了Pocket Gamer Connects (PGC)，这一首屈一指的会议系列在过去11年中通过在全球12个城市举办的50场会议，连接了超过55,000名游戏行业专业人士。

如需了解更多信息，请访问https://www.pocketgamer.biz和www.pgconnects.com

关于Enthusiast Gaming

Steel Media是Enthusiast Gaming的投资组合公司，后者是北美领先的游戏媒体和娱乐公司，致力于为视频游戏爱好者和电子竞技粉丝打造全球最大的社交和竞技平台。Enthusiast Gaming结合其五大核心支柱元素：创作者、内容、社区、游戏和体验，为营销人员提供了一个独特的机会，使其能够创建整合的品牌解决方案，以连接备受关注的Z世代和千禧一代受众。通过其专有的数字媒体、内容和游戏资产组合，Enthusiast Gaming不断扩大其社区网络，反映了当今游戏爱好者的规模和多样性。

如需了解更多信息，请访问www.enthusiastgaming.com

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