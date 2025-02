Turing ottiene un finanziamento di 14 milioni di dollari per sviluppare soluzioni di gestione delle risorse idriche basate sull'intelligenza artificiale

The leadership team at Turing, a leading AI and IIoT solutions provider for water and wastewater management. (Photo: Business Wire)

The leadership team at Turing, a leading AI and IIoT solutions provider for water and wastewater management. (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Turing, azienda leader nel settore delle soluzioni di gestione delle risorse idriche basate sull'intelligenza artificiale, ha annunciato oggi il completamento di un ciclo di finanziamento da 14 milioni di dollari guidato da Safar Partners. Questo investimento accelererà l'espansione globale di Turing e migliorerà le sue piattaforme di punta basate sull'intelligenza artificiale, TOP Clear, che fornisce soluzioni digitali end-to-end per il settore dei servizi di pubblica utilità, dal trattamento delle acque e delle acque reflue alle reti, e SmartOps AI, la sua esclusiva piattaforma di gestione delle risorse idriche per il trattamento industriale.

A differenza degli SCADA tradizionali o degli strumenti di analisi autonomi, le soluzioni di Turing si integrano perfettamente con qualsiasi piattaforma di gestione delle risorse idriche, venendo incontro ai clienti ovunque si trovino nel loro percorso di digitalizzazione, per il trattamento dell'acqua, per i sistemi di rete o per entrambi. Sfruttando l'automazione basata sull'IA, l'IoT industriale (IIoT) e la profonda esperienza nel settore, le piattaforme di Turing consentono il controllo e il monitoraggio in tempo reale, il rilevamento avanzato delle anomalie, l'analisi predittiva e il processo decisionale intelligente. Questo approccio olistico consente di ottimizzare l'intero ciclo di vita delle risorse idriche, migliorando l'efficienza, l'affidabilità e la sostenibilità in ogni fase.

Turing è stata riconosciuta per i suoi contributi innovativi al settore idrico, vincendo il premio Cleantech Group Award 25 per la sua innovazione digitale nelle reti idriche e il premio per l'azienda di tecnologie innovative dell'anno assegnato da Global Water Intelligence per i suoi algoritmi avanzati di apprendimento automatico che consentono di risparmiare energia e sostanze chimiche nella desalinizzazione.

" La nostra missione è ridefinire il modo in cui le industrie e i comuni gestiscono le risorse idriche", ha dichiarato Hiep Le, CEO di Turing. " Con questo finanziamento, miglioreremo le nostre piattaforme basate sull'intelligenza artificiale, accelereremo l'espansione globale e forniremo ai nostri clienti gli strumenti per ridurre i tempi di inattività, ottimizzare le prestazioni e migliorare la sostenibilità. Poiché le sfide idriche mondiali diventano sempre più complesse, la necessità di un'intelligenza operativa in tempo reale che sfrutti l'intelligenza sperimentale e artificiale non è mai stata così grande, ed è esattamente ciò che stiamo costruendo".

Nader Motamedy, socio amministratore di Safar Partners, ha sottolineato l'importanza strategica dell'approccio basato sull'IA di Turing: " Investire in Turing significa investire nel futuro della gestione intelligente delle risorse idriche. La loro combinazione unica di IA, IIoT e profonda esperienza nel settore crea una piattaforma completa che non solo individua le inefficienze, ma ottimizza attivamente il trattamento e la distribuzione dell'acqua. Con la crescita della domanda di infrastrutture più intelligenti, Turing è in grado di guidare il settore verso il progresso".

Il finanziamento consentirà a Turing di:

Migliorare le capacità dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle piattaforme TOP Clear e SmartOps AI per ottimizzare il trattamento delle acque, il trattamento delle acque reflue e le prestazioni della rete.

nell'ambito delle piattaforme TOP Clear e SmartOps AI per ottimizzare il trattamento delle acque, il trattamento delle acque reflue e le prestazioni della rete. Espandere le operazioni nei mercati chiave, tra cui Nord America, Europa e Medio Oriente.

nei mercati chiave, tra cui Nord America, Europa e Medio Oriente. Accelerare la ricerca e lo sviluppo per soluzioni di gestione delle risorse idriche predittive e autonome di nuova generazione.

per soluzioni di gestione delle risorse idriche predittive e autonome di nuova generazione. Rafforzare le partnership con società di servizi, utilizzatori industriali delle risorse idriche e agenzie governative, per sperimentare l'adozione a livello industriale di piattaforme di gestione delle risorse idriche basate sull'intelligenza artificiale.

Con l'invecchiamento delle infrastrutture, l'aumento dei costi operativi e le crescenti preoccupazioni per la scarsità di risorse idriche e di manodopera, le società di servizi e le industrie si trovano ad affrontare una crescente pressione per modernizzare i sistemi idrici. Le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale di Turing consentono ai clienti di minimizzare in modo proattivo le interruzioni operative, di massimizzare la durata delle risorse e di ottenere significativi risparmi sui costi, garantendo al contempo la conformità alle normative e la salvaguardia dell'ambiente.

Informazioni su Turing

Turing è un fornitore leader di soluzioni basate sull'IA e l'IIoT per la gestione delle risorse idriche e delle acque reflue. Riunendo Gradiant, Synauta e SpaceAge Labs, Turing fornisce soluzioni digitali end-to-end che aiutano le società di servizi e le industrie a ottimizzare le prestazioni, ridurre i costi e migliorare la sostenibilità nell'intero ciclo di vita delle risorse idriche. Con una presenza in diversi continenti, Turing sta dando forma alla nuova generazione di piattaforme di gestione delle risorse attraverso l'automazione avanzata, l'analisi predittiva e l'ottimizzazione in tempo reale. Turing non è solo un'azienda di IA nel settore idrico: è un'azienda idrica che ha padronanza assoluta dell'IA.

Per saperne di più, visitare www.theturingcompany.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.