Infobip et Bayobab s'associent pour moderniser les services de SMS en Afrique

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--Infobip a conclu un partenariat stratégique de cinq ans avec Bayobab, un important fournisseur africain de connectivité numérique. Bayobab utilisera les modules client et la gestion du routage de la plateforme de communication en tant que service (CPaaS) d'Infobip pour gérer la gestion des campagnes, les API, les analyses, et pour fournir des SMS en Afrique et ailleurs. Bayobab aura également accès aux solutions de sécurité d'Infobip, telles qu'un pare-feu de premier ordre, afin de garantir la sécurité de ses abonnés mobiles. Grâce à ce partenariat, Bayobab rationalise sa connectivité SMS et réduit les coûts administratifs associés.

Bayobab est un leader de la connectivité et des infrastructures en Afrique, opérant largement à travers le continent, avec plus de 115 000 km de câbles en fibre optique. Bayobab gère directement ou indirectement 24 câbles sous-marins, ainsi que plus de 70 points de présence (PoP) en Afrique, en Europe et en Asie.

Jusqu'à présent, les marques devaient se connecter individuellement à chaque opérateur de réseau mobile (MNO) du groupe MTN pour terminer les SMS. Grâce aux modules de la plateforme CPaaS d'Infobip, Bayobab simplifie ce processus de sorte que les marques et les agrégateurs puissent désormais se connecter une seule fois et faire aboutir le trafic vers MTN et d'autres opérateurs en toute sécurité. Cette solution offre un contrôle, une sécurité, des rapports et une efficacité accrus, au bénéfice des marques, des opérateurs de téléphonie mobile et des destinataires des messages.

Kedar Gupte, Chief Mobility Business Officer de Bayobab, a déclaré : « Nous voulions simplifier la façon dont les marques gèrent la messagerie en Afrique avec un point d'accès unique, un service de haute qualité et les contrôles nécessaires. Notre partenariat avec Infobip nous permet de le faire à grande échelle et est essentiel pour exploiter le potentiel de croissance de l'Afrique, où les consommateurs demandent des solutions de messagerie, des applications de chat et un accès à l'internet. »

Matija Ražem, Chief Commercial Telecom Officer d’Infobip, a affirmé : « Notre partenariat optimise la connectivité et le routage des SMS de Bayobab à travers l'Afrique, contribuant ainsi à ses plans d'expansion. Nous avons beaucoup investi dans nos capacités de déploiement CPaaS, qui servent maintenant les MNO du monde entier avec une sécurité et une efficacité de premier ordre. »

« Infobip gère le trafic mondial de SMS depuis 2006. Nous excellons dans l'écosystème de la messagerie avec les dernières technologies, des processus sécurisés et les meilleures pratiques. L'étendre aux grandes entités est une étape logique. Le moment est bien choisi pour que plus de groupes d'opérateurs de téléphonie mobile adoptent une approche centralisée et maximisent leurs opportunités de messagerie. »

Les modules d'activation CPaaS d'Infobip, désormais disponibles pour tous les MNO, comprennent les éléments suivants :

Plate-forme CPaaS exceptionnelle : gestion des campagnes et des identifiants, envoi de messages en masse, rapports d'utilisation

: gestion des campagnes et des identifiants, envoi de messages en masse, rapports d'utilisation Gestion des itinéraires : source, destination, qualité, volume, pourcentage, temps, type de trafic

source, destination, qualité, volume, pourcentage, temps, type de trafic Protection des revenus : détection des routes grises, tests de pénétration automatisés, coût minimum, marge minimum

détection des routes grises, tests de pénétration automatisés, coût minimum, marge minimum Rapports unifiés : vue d'ensemble de la gestion, accès des partenaires, interface flexible, analyse des tendances

vue d'ensemble de la gestion, accès des partenaires, interface flexible, analyse des tendances Onboarding : visibilité en ligne et onboarding pour toutes les marques, tous les partenaires et tous les fournisseurs

Ces éléments constituent une composante essentielle de la solution CPaaS d'Infobip. Elle peut intégrer les capacités de base des réseaux de télécommunication avec les blocs de construction RCS MaaP et les API de réseau conformes à Camara. La solution CPaaS d'Infobip et son réseau de développeurs aideront les télécoms à monétiser plus efficacement les opportunités CPaaS. Il s'agit d'une étape importante pour Infobip dans la démocratisation de l'écosystème de la messagerie à l'échelle mondiale, main dans la main avec les opérateurs télécoms.

À propos d’Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communication cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles via une plateforme unique, les solutions d’Infobip en matière d’engagement omnicanal, d’identité, d’authentification des utilisateurs et de centre de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs afin de développer les activités et d’accroître la fidélisation.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.