SEMPRE s'associe à Radisys pour développer une infrastructure 5G résiliente et sécurisée

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation , leader mondial des solutions de télécommunications ouvertes, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec SEMPRE, spécialiste des infrastructures numériques renforcées fabriquées aux États-Unis. Ce partenariat est orienté vers le développement d'une technologie avancée et renforcée visant à fournir des réseaux O-RAN sécurisés et résilients à usage militaire et civil. La solution de pointe Open RAN de Radisys et son savoir-faire avéré en matière de modernisation des réseaux sont intégrés facilement à la conception de pointe de SEMPRE afin de fournir un réseau tactique robuste conçu pour connecter les appareils autorisés dans des environnements très sécurisés, garantissant ainsi une fiabilité et une protection uniques. Ensemble, ils fournissent des réseaux 5G sécurisés et résilients conçus pour que les opérations de défense et commerciales restent connectées pendant les moments cruciaux.

SEMPRE révolutionne la connectivité grâce à un réseau décentralisé facile à déployer et à gérer. Du matériel aux logiciels, l'architecture repose sur un principe de sécurité intransigeant. Conçue pour une évolutivité globale, cette solution met à profit le logiciel 5G RAN de Radisys, conforme aux normes 3GPP et O-RAN, qui prend en charge plusieurs bandes de fréquences afin de fournir des réseaux sécurisés, de grande capacité et de haute performance pour les clients des secteurs de la défense et commercial.

SEMPRE fournit un accès privé intégré à la 5G, à l'edge computing, au cloud hybride et à la connectivité satellite dans un boîtier renforcé conçu pour fonctionner de manière indépendante ou avec des réseaux existants. Le plan breveté de contrôle satellitaire de SEMPRE et le système de gestion à air gap garantissent une transmission de données sécurisée et une surveillance en temps réel quel que soit l'environnement. Cela garantit une communication ininterrompue et sécurisée pour les utilisateurs militaires et commerciaux, à toute heure et en tout lieu.

Le logiciel 5G CU/DU de Radisys a remporté l'étape finale des récompenses dans les éditions 2022 et 2023 du U.S. DoD/NTIA 5G Challenge, notamment le prix du meilleur SBOM en 2022. Radisys s'est révélé un fournisseur RAN fiable pour de nombreux déploiements robustes dans les domaines de la défense et de la sécurité publique, offrant une empreinte hautement optimisée et une portabilité immédiate sur de multiples plateformes, qui met à profit des fonctions de sécurité matérielles et logicielles afin de fournir une connectivité 5G sécurisée et robuste.

« L'année dernière, SEMPRE a collaboré étroitement avec Radisys pour optimiser sa pile O-RAN en matière de sécurité et de survivabilité, en veillant à ce qu'elle puisse fonctionner dans des configurations à la fois centralisées et décentralisées », a déclaré Rob Spalding, CEO de SEMPRE. « Cette collaboration repousse les limites des réseaux cellulaires survivables et nous nous réjouissons des innovations qui vont émerger. »

« La sécurisation des infrastructures de communication et la garantie de leur disponibilité à toute heure sont absolument essentielles pour les réseaux de défense et de sécurité publique, et nous sommes très heureux de nous associer à SEMPRE pour respecter cette promesse », a déclaré Arun Bhikshesvaran, CEO de Radisys. « Notre partenariat garantit un service continu, même dans des conditions défavorables, offrant une valeur immédiate et à long terme en termes de sécurité, de disponibilité et de continuité opérationnelle, conditions essentielles pour les opérations de défense et de sécurité nationale. Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration afin de fournir des solutions innovantes et sécurisées aux réseaux commerciaux et de défense ».

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial des solutions et services de télécommunication ouverts. Ses plateformes désagrégées et services d'intégration s'appuient sur des architectures de référence ouvertes et des standards, combinés à des logiciels et matériels ouverts, permettant aux fournisseurs de services de favoriser une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout, allant des terminaux numériques aux solutions d'accès et de réseau essentielles désagrégées et ouvertes, en passant par des applications numériques immersives et des plateformes d'engagement. Son organisation de services réseau de classe mondiale et expérimentée fournit des services de cycle de vie complet pour aider les fournisseurs de services à construire et exploiter des réseaux hautement évolutifs et performants, avec un coût total de possession optimal. Pour en savoir plus, visitez www.Radisys.com.

À propos de SEMPRE

SEMPRE offre une connectivité essentielle à la mission grâce à une 5G privée, une périphérie haute performance, un accès au cloud hybride et une passerelle SATCOM, le tout dans un système facile à utiliser et difficile à détruire. Que la mission nécessite un réseau permanent ou un réseau transportable entièrement opérationnel en 10 minutes, SEMPRE garantit une communication résiliente et sécurisée au moment crucial. SEMPRE vous permet de vous déployer et d'opérer partout. Pour plus d'informations, visitez www.sempre.ai.

