SEMPRE與Radisys合作開發彈性、安全的5G基礎設施

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 開放式電信解決方案的全球領導者Radisys® Corporation今天宣布與專門從事於美國製造的加固數位基礎設施的SEMPRE建立新的合作夥伴關係。此次合作的重點在於開發堅固耐用的先進技術，為軍用和民用提供安全、有彈性的O-RAN網路。Radisys的尖端開放式RAN解決方案和在網路現代化方面豐富的專業經驗與SEMPRE的先進設計無縫整合，可提供強大的戰術網路，用於在高度安全的環境中連接授權設備，確保無與倫比的可靠性和保護性。雙方共同致力於提供安全、彈性的5G網路，旨在最關鍵時刻保持國防和商業運營的連線。

SEMPRE易於部署和管理的分散式網路徹底改變了連線方式。從硬體到軟體，其架構始終遵循「安全性就是一切」的原則。此解決方案專為全球可擴展性而設計，利用Radisys符合3GPP和O-RAN標準的5G RAN軟體，支援多個頻段，為國防和商業客戶提供安全、高容量、高效能的網路。

SEMPRE提供整合的5G專網、邊緣運算、混合雲端存取和衛星連接，其加固機殼既可獨立運行，也可與現有網路一起運行。SEMPRE獲得專利的基於衛星的控制平面和網閘管理系統可確保在任何環境下進行安全的資料傳輸和即時監控。這保證了國防和商業使用者能夠隨時隨地進行不間斷的安全通訊。

Radisys 5G CU/DU軟體在美國國防部（DoD）/美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）2022和2023年5G挑戰賽中贏得了最後階段的獎項，包括2022年的最佳SBOM獎。Radisys一直是許多加固型國防和公共安全部署值得信賴的RAN供應商，其產品具有高度最佳化的佔地面積和多平台可移植性等優勢，利用軟硬體安全功能提供安全穩健的5G連線。

SEMPRE執行長Rob Spalding表示：「在過去的一年中，SEMPRE與Radisys密切合作，最佳化其O-RAN堆疊的安全性和生存性，確保其能夠在集中及分散式配置中運行。此次合作拓展了可存活蜂窩網路的邊界，我們對未來的創新感到非常興奮。」

Radisys執行長Arun Bhikshesvaran表示：「確保通訊基礎設施的安全性並確保其隨時可用，對於國防和公共安全網路來說絕對至關重要，我們很高興能與SEMPRE合作，共同實現這一承諾。我們的合作關係確保了即使在惡劣條件下也能持續服務，在安全性、正常運行時間和業務連續性方面提供了直接、長期安全的價值，這是國防和國家安全行動的關鍵。我們期待繼續合作，為國防和商業網路提供創新的安全加固解決方案。 」

關於Radisys

Radisys是開放式電信解決方案和服務的全球領導者。其分散式平台和整合服務利用開放式參考架構和標準以及開放式軟體和硬體，使服務供應商能夠推動開放的數位化轉型。從數位端點到分散的開放存取和核心解決方案，再到沉浸式數位應用程式和參與平台，Radisys提供端對端的解決方案組合。其世界一流且經驗豐富的網路服務組織提供全生命週期服務，協助服務供應商以最佳的總擁有成本，建置並營運高擴充能力與高效能的網路。如需瞭解更多資訊，請造訪 www.Radisys.com 。

關於SEMPRE

SEMPRE透過5G專網、高效能邊緣、混合雲端存取和SATCOM網關提供關鍵任務連線，所有這些都整合在一個易於操作、難以摧毀的系統中。無論任務需要永久性網路，還是可在10分鐘內完全投入使用的行動網路，SEMPRE都能確保在最關鍵時刻提供彈性、安全的通訊。 SEMPRE可確保您在任何地方的部署和操作。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.sempre.ai。

Radisys®是Radisys的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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