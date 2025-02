DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation, een wereldwijde leider in open telecom-oplossingen kondigde vandaag een nieuw partnerschap aan met SEMPRE, gespecialiseerd in sterke digitale infrastructuur die gemaakt is in de VS. Dit partnerschap focust op het ontwikkelen van geavanceerde en robuuste technologie om beveiligde en veerkrachtige O-RAN-netwerken te leveren voor militair en civiel gebruik. Radisys' geavanceerde open RAN-oplossing en bewezen expertise in netwerkmodernisering zijn naadloos geïntegreerd met SEMPRE's ultramoderne ontwerp om een solide tactisch netwerk te leveren dat is ontworpen om geautoriseerde apparaten te verbinden binnen zeer beveiligde omgevingen waardoor ongeëvenaarde betrouwbaarheid en bescherming wordt gewaarborgd.

