SEMPRE realiza parceria com a Radisys para desenvolver infraestrutura 5G resiliente e segura

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Radisys® Corporation, líder global de soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje uma nova parceria com a SEMPRE, especializada em infraestrutura digital reforçada produzida nos Estados Unidos. Esta parceria tem seu foco no desenvolvimento de tecnologia avançada e robusta para oferecer redes O-RAN seguras e resilientes para uso militar e civil. A inovadora solução RAN de código aberto da Radisys e sua experiência comprovada em modernização de redes estão perfeitamente integradas com o design de ponta da SEMPRE para oferecer uma rede tática robusta, idealizada para a conexão de dispositivos autorizados em ambientes altamente seguros, garantindo confiabilidade e proteção inigualáveis. Juntas, elas fornecem redes 5G seguras e resistentes, projetadas para manter as operações de defesa e comerciais conectadas quando mais importa.

A SEMPRE revoluciona a conectividade com uma rede descentralizada fácil de implantar e gerenciar. Do hardware ao software, a arquitetura foi construída sob um princípio inflexível de que a segurança é tudo. Com o objetivo de alcançar uma escalabilidade global, esta solução utiliza o software 5G RAN compatível com 3GPP e O-RAN da Radisys, que aceita diversas bandas de frequência, para oferecer redes seguras, de alta capacidade e alto desempenho, tanto para clientes comerciais quanto de defesa.

A SEMPRE fornece 5G privado integrado, computação de ponta, acesso à nuvem híbrida e conectividade via satélite em um gabinete reforçado, projetado para operar de forma independente ou com redes existentes. O plano de controle baseado em satélite e patenteado da SEMPRE e o sistema de gerenciamento isolado (air-gapped) garantem uma transmissão segura dos dados e monitoramento em tempo real em qualquer ambiente. Isso assegura comunicação ininterrupta e segura para usuários dos setores de defesa e comerciais — a qualquer hora, em qualquer lugar.

O software Radisys 5G CU/DU foi premiado nas edições de 2022 e 2023 do U.S. DoD/NTIA 5G Challenge, incluindo o prêmio de melhor SBOM em 2022. A Radisys tem sido um fornecedor confiável de RAN para diversas implantações de defesa e segurança pública reforçadas, com uma pegada altamente otimizada e portabilidade pronta em diversas plataformas, aproveitando recursos de segurança de hardware e software para fornecer conectividade 5G segura e robusta.

“No ano passado, a SEMPRE trabalhou em estreita colaboração com a Radisys para otimizar a pilha O-RAN para a segurança e capacidade de sobrevivência, garantindo que ela possa operar em configurações centralizadas e descentralizadas”, disse Rob Spalding, CEO da SEMPRE. “Esta colaboração amplia os limites das redes celulares que ainda existem, e estamos animados com as novidades que ainda estão por vir.”

“Proteger a infraestrutura de comunicações e assegurar sua disponibilidade em todos os momentos é fundamental para as redes de defesa e segurança pública. Estamos extremamente satisfeitos em estabelecer uma parceria com a SEMPRE para cumprir essa promessa”, disse Arun Bhikshesvaran, CEO da Radisys. “A nossa parceria garante serviços contínuos, mesmo sob condições adversas, oferecendo benefícios imediatos e de longo prazo em termos de segurança, tempo de atividade e continuidade operacional, fatores essenciais para as operações de defesa e segurança nacional. Estamos ansiosos para continuar esta colaboração, visando oferecer soluções inovadoras e reforçadas em termos de segurança para redes comerciais e de defesa.”

