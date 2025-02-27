Ondo Finance 加入萬事達卡多代幣網路 (MTN)，成為第一家實體資產 (RWA) 提供者

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ondo Finance 今天宣布，將成為有史以來第一家將實體資產 (RWA) 帶入萬事達卡多代幣網路 (Mastercard Multi-Token Network; MTN) 的供應商；萬事達卡多代幣網路 (MTN)是連接金融機構與企業的數位網路，可改善跨境支付體驗。Ondo 是實體資產代幣化並整合到萬事達卡多代幣網路 (MTN) 的先鋒，透過 Ondo 的短期美國政府國債基金 (OUSG) 企業將可透過代幣化資產獲得每日收益率，全天候申購和贖回，無需穩定幣上架或結算窗口。

「我們很高興能與萬事達卡合作，一同共創數位金融的未來」，Ondo Finance 策略長 Ian De Bode 說道，「此次的合作夥伴關係，代表的是連結私人支付網路管道與公共區塊鏈網路上的代幣化資產，是一個重要的里程碑。這個連結能讓銀行生態系統轉為全球化的全天候功能，並由 Ondo 的資產和服務提供支援。」

萬事達卡的多代幣網路將啟用 API 的區塊鏈工具和標準集結成套，透過單一平台實現創新的商業模式。這套工具讓銀行能以數位化的方式連接到網路應用程式，並處理日益複雜的國內和跨境商業交易，例如擁有更高的透明度、更快的結算速度並減少時區造成的問題。

Ondo 的短期美國政府國債基金與萬事達卡多代幣網路 (MTN)相互整合，是私人支付網路與公共區塊鏈代幣化資產連接的首批實例之一。透過萬事達卡多代幣網路 (MTN)，企業可以全天候存取使用公共區塊鏈上的 Ondo 短期美國政府國債基金，接著透過傳統銀行管道結算付款，而無需建置任何額外的加密基礎設施，亦無須開立帳戶。透過傳統現金結餘存取代幣化金庫變得即時、無縫，這也代表了全面且全天候的現金管理自由。

萬事達卡多代幣網路 (MTN) 的全面基礎設施致力於將安全且可擴充的數位交易簡化，並大幅支援機構金融應用程式 - 從跨境結算到代幣化流動性管理。這為 Ondo 短期美國政府國債基金 (OUSG) 作為營運資金、貿易融資協定和簡單現金管理抵押品，在全球廣泛應用上打開了大門。

Ondo 短期美國政府國債基金 (OUSG) 是第一個鍊上的點對點可轉移基金，提供較低的最低費用、即時投資和全天候贖回，以及每日利息分配。大部分的資產目前投資在 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)，以及來自富蘭克林坦伯頓基金、WisdomTree、Wellington Management 和 Fundbridge Capital 的優質短期美國國債和 GSE 基金。透過這次的整合，Ondo 短期美國政府國債基金 (OUSG) 讓萬事達卡多代幣網路 (MTN) 參與者在真實資產的支持下，釋放獨立餘額的可預測收益，以便滿足其業務營運及其他流動資金需求。

「建基在支付領域數十年的成功基礎上，我們為全球企業提供絕佳的財務靈活性和全天候存取使用。我們與 Ondo Finance 的合作，可望在日新月異的數位資產生態系統中打開全新的大門」，萬事達卡區塊鏈和數位資產執行副總裁 Raj Dhamodharan 表示。

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