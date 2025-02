IPA et RIBOPRO entrent en partenariat pour faire avancer la découverte d'anticorps à base d'ARNm et ouvrir de nouveaux horizons en immunothérapie

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« IPA » ou la « Société »), un leader mondial dans la découverte et le développement d’anticorps alimentés par l’IA, annonce aujourd’hui une collaboration stratégique avec RIBOPRO, un fournisseur de technologies pionnier spécialisé dans les technologies de d’ARNm et de nanoparticules lipidiques (LNP). Cette collaboration vise à révolutionner la découverte et le développement d’anticorps thérapeutiques en intégrant l’expertise avancée de RIBOPRO en matière d’expression d’antigènes à base d’ARNm aux capacités de découverte d’anticorps in silico et en laboratoire humide d'IPA.

Cette collaboration s’appuie sur l’expertise de RIBOPRO en matière d’optimisation des séquences d’ARNm et de livraison basée sur les LNP grâce au criblage avancé des cellules B, à l’analyse unicellulaire et aux flux de travail de découverte basés sur l’IA en apprentissage profond. Ensemble, les deux sociétés visent à accélérer et à améliorer le développement de nouveaux traitements en améliorant la présentation des antigènes et les réponses immunitaires, une étape critique dans la découverte d'anticorps.

Transformer la découverte des anticorps avec la technologie ARNm

Le succès de la production d'anticorps thérapeutiques dirigés contre des antigènes complexes à l'aide de plateformes de découverte traditionnelles basées sur l'immunisation peut être entravé par les défis associés à la bonne expression de ces antigènes. En tirant parti des technologies exclusives de RIBOPRO en matière d’ARNm et de LNP, ce partenariat permet une expression précise et efficace des antigènes, facilitant ainsi des réponses immunitaires potentiellement plus efficaces et accélérant éventuellement la découverte de nouvelles thérapies à base d’anticorps.

« Le partenariat avec ImmunoPrecise Antibodies nous permet de repousser les limites de la vaccination à base d’ARNm pour la découverte d’anticorps thérapeutiques », déclare Sander van Asbeck, CEO de RIBOPRO. « En intégrant notre expertise dans la conception d’ARNm et la livraison de nanoparticules aux capacités de pointe d’IPA en matière de découverte et d’ingénierie d’anticorps, nous pouvons relever les défis de longue date en matière d’expression d’antigènes, en offrant de nouvelles possibilités de traitements de précision. »

Stimuler l'innovation dans la découverte d'anticorps optimisée par l'IA

L’approche d’IPA combine des analyses avancées fondées sur l’IA avec des méthodologies de laboratoire humide hautement spécialisées pour concevoir et optimiser des anticorps présentant la plus grande pertinence clinique. L’intégration de la vaccination par ARNm dans le flux de travail d’IPA devrait améliorer encore la précision et l’efficacité de ses projets de découverte d’anticorps.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’élargir notre boîte à outils pour la découverte de nouveaux anticorps thérapeutiques grâce à une plateforme de vaccination à l’ARNm de pointe au sein de cette alliance », déclare la Dre Ilse Roodink, CSO d’ImmunoPrecise Antibodies. « La combinaison de l’expertise unique de RIBOPRO et d’IPA renforce encore notre engagement à être à l’avant-garde de la résolution de défis complexes grâce à des solutions innovantes et de haute qualité. »

À propos de RIBOPRO

RIBOPRO est un fournisseur de technologie et de services basé aux Pays-Bas, spécialisé dans les technologies d'ARNm et de nanoparticules lipidiques (LNP). Fondé en 2020, RIBOPRO développe et fabrique des ARNm et des LNP de haute qualité tout en offrant des solutions innovantes, notamment des algorithmes d'optimisation de séquence et une plateforme LNP propriétaire. Ces technologies sont conçues pour améliorer les réponses immunitaires, améliorer les profils d'innocuité et permettre l'administration ciblée d'ARNm au-delà du foie. RIBOPRO fournit des services CMO, CDMO et CRO aux sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques à la recherche de solutions de nouvelle génération pour les traitements à base d'ARNm.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ribopro.eu

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) est une société de recherche et de technologie biothérapeutique spécialisée dans la découverte et le développement d'anticorps alimentés par l'IA. Par l'entremise de ses filiales, Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V., IPA propose une solution de bout en bout pour le développement d'anticorps thérapeutiques de nouvelle génération. L'entreprise intègre la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et l'intelligence artificielle pour permettre la découverte d'anticorps thérapeutiques ultra-spécialisés et entièrement humains, adaptés à des cibles pathologiques ambitieuses.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site suivant www.ipatherapeutics.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada. Les déclarations prospectives comprennent souvent des termes tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « penser que », ou leurs variantes, ou indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « vont », « pourraient » ou « pourraient » se produire. Ces déclarations concernent, entre autres, sur les avantages et l’impact escomptés de la collaboration entre ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (« IPA ») et RIBOPRO, sur le potentiel d’expression d’antigènes à base d’ARNm pour améliorer la découverte et le développement d’anticorps, et sur la capacité du partenariat à accélérer la création de nouvelles immunothérapies.

Bien que la Société estime disposer d'une base raisonnable pour ces déclarations prospectives, ces déclarations s'appuient sur les attentes actuelles ainsi que sur des hypothèses et des projections à propos d'événements futurs impliquant des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourront être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus en raison de facteurs qui échappent en grande partie au contrôle de la Société, notamment de risques liés aux développements scientifiques et technologiques, aux autorisations réglementaires, à la concurrence du secteur et aux conditions générales du marché.

Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, la performance ou les accomplissements réels énoncés dans les présentes et les résultats, la performance ou les accomplissements futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les risques et les incertitudes sont indiquées dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F, tel qu'amendé, pour l'exercice clos le 30 avril 2024 (consultable sur le profil SEDAR+ de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca et le profil EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar). Si l'un de ces risques se concrétisait, les résultats réels pourraient varier considérablement. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne reflètent les attentes de la Société qu’à la date du présent communiqué. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations, sauf si la loi l'exige.

