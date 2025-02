AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Aliado Seguros S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una calificación de fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), y una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) a Aliado Seguros S.A. (Aliado) (Panamá). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Aliado reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Aliado inició operaciones en 2011 y es parte de Grupo Aliado S.A., un grupo financiero panameño fundado en 1992. Banco Aliado, filial bancaria del grupo, consolida a Aliado y provee eficiencias operativas. Aliado es una compañía de seguros multilínea con un portafolio concentrado en las líneas de negocio de propiedad/accidentes, y principalmente retiene negocios de automóviles, vida grupo y fianzas. Al cierre de noviembre de 2024, Aliado fue la doceava operación de seguros más grande en Panamá en términos de cuota de mercado.

La evaluación de fortaleza de balance como la más fuerte de Aliado refleja su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), una base de capital en constante crecimiento impulsada por la reinversión de utilidades, su estrategia de inversión conservadora, y un programa de reaseguros confiable que aporta soporte adicional.

AM Best considera que el desempeño operativo de Aliado es adecuado. Los resultados operativos rentables de la compañía se han desarrollado gracias a un desempeño técnico positivo, el cual se caracteriza por una buena calidad de suscripción y gastos operativos contenidos. Las inversiones son una fuente de ingresos sólida que fortalece aun más a los resultados netos.

La ERM de la compañía es considerada apropiada debido a sus apetitos y tolerancias al riesgo definidos, los cuales son revisados periódicamente por su comité de riesgos a través del monitoreo de sus principales exposiciones al riesgo, y a su adherencia a la estructura de ERM de Banco Aliado.

Las perspectivas estables de calificación reflejan la expectativa por parte de AM Best de que la capitalización ajustada por riesgos de Aliado se mantendrá en los niveles actuales a través de una administración prudente de su base de capital, respaldada por resultados operativos rentables.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo de Aliado se debilitara hasta el punto de provocar salidas de capital, impactando al nivel actual de capitalización ajustada por riesgos. En sentido opuesto, aunque sea poco probable en el corto plazo, acciones positivas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo de Aliado continuara demostrando buenas prácticas de suscripción y capacidades de generación de utilidades.

