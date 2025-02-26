SEMPRE与Radisys合作开发弹性、安全的5G基础设施

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 开放式电信解决方案的全球领导者Radisys® Corporation今天宣布与专门从事于美国制造的加固数字基础设施的SEMPRE建立新的合作伙伴关系。此次合作的重点在于开发坚固耐用的先进技术，为军用和民用提供安全、弹性的O-RAN网络。Radisys的尖端开放式RAN解决方案和在网络现代化方面丰富的专业经验与SEMPRE的先进设计无缝整合，可提供强大的战术网络，用于在高度安全的环境中连接授权设备，确保无与伦比的可靠性和保护性。双方共同致力于提供安全、弹性的5G网络，旨在最关键时刻保持国防和商业运营的连接。

SEMPRE易于部署和管理的分散式网络彻底改变了连接方式。从硬件到软件，其架构始终遵循“安全就是一切”的原则。该解决方案专为全球可扩展性而设计，利用Radisys符合3GPP和O-RAN标准的5G RAN软件，支持多个频段，为国防和商业客户提供安全、大容量、高性能的网络。

SEMPRE提供集成的5G专网、边缘计算、混合云接入和卫星连接，其加固机箱既可独立运行，也可与现有网络一起运行。SEMPRE获得专利的基于卫星的控制平面和气隙管理系统可确保在任何环境下进行安全的数据传输和实时监控。这保证了国防和商业用户能够随时随地进行不间断的安全通信。

Radisys 5G CU/DU软件在美国国防部（DoD）/美国国家电信和信息管理局（NTIA）2022和2023年5G挑战赛中赢得了最后阶段的奖项，包括2022年的最佳SBOM奖。Radisys一直是许多加固型国防和公共安全部署值得信赖的RAN供应商，其产品具有高度优化的占地面积和多平台可移植性等优势，利用软硬件安全功能提供安全稳健的5G连接。

SEMPRE首席执行官Rob Spalding表示：“在过去的一年中，SEMPRE与Radisys密切合作，优化其O-RAN堆栈的安全性和生存性，确保其能够在集中及分散式配置中运行。此次合作拓展了可存活蜂窝网络的边界，我们对未来的创新感到非常兴奋。”

Radisys首席执行官Arun Bhikshesvaran表示：“保证通信基础设施的安全并确保其随时可用，对于国防和公共安全网络来说绝对至关重要，我们很高兴能与SEMPRE合作，共同实现这一承诺。我们的合作关系确保了即使在恶劣条件下也能持续服务，在安全性、正常运行时间和业务连续性方面提供了直接、长期的价值，这是国防和国家安全行动的关键。我们期待着继续合作，为国防和商业网络提供创新的安全加固解决方案。”

Radisys简介

Radisys是开放式电信解决方案和服务的全球领导者。其分散式平台和集成服务利用开放式参考架构和标准以及开放式软件和硬件，使服务提供商能够推动开放的数字化转型。从数字端点到分散的开放访问和核心解决方案，再到沉浸式数字应用和参与平台，Radisys提供端到端的解决方案组合。其世界一流且经验丰富的网络服务组织提供全生命周期服务，帮助服务提供商以优化的总拥有成本构建和运营高度可扩展的高性能网络。如需了解更多信息，请访问 www.Radisys.com 。

关于SEMPRE

SEMPRE通过5G专网、高性能边缘、混合云接入和SATCOM网关提供关键任务连接，所有这些都集成在一个易于操作、难以摧毁的系统中。无论任务需要永久性网络，还是可在10分钟内完全投入使用的可移动网络，SEMPRE都能确保在最关键时刻提供弹性、安全的通信。SEMPRE可确保您在任何地方的部署和运行。如需了解更多信息，请访问www.sempre.ai。

Radisys®是Radisys的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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