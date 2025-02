Lomiko annonce une mise à jour des études sur le graphite naturel en paillettes de La Loutre

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Lomiko Metals Inc. (TSX-V : LMR) (« Lomiko » ou la « société ») a le plaisir d'annoncer une mise à jour des études de faisabilité du projet de graphite naturel en paillettes de La Loutre au Québec (Canada). En mai 2024, Lomiko Metals a reçu une subvention de 8,35 millions USD dans le cadre du Title III du Defense Production Act du Département de la Défense des États-Unis (« DoD ») via un accord d'investissement technologique (« TIA ») ainsi qu’un financement de 4,9 millions CAD de Ressources naturelles Canada (RNCan) pour soutenir les études supplémentaires et le projet pilote de production de matériaux pour anodes à La Loutre. La société a initié le financement du DoD ainsi que la contribution de RNCan. Elle est également ravie de confirmer que les fonds issus des dernières levées de fonds en 2023 ont été utilisés pour les premiers travaux des études de phases 1 et 2, dont le financement à accréditation fiscale. En outre, Lomiko a obtenu l'autorisation du DoD de transférer les fonds déjà octroyés des travaux de la phase 2 vers la phase 1, ce qui constitue un financement supplémentaire pour les études de préfaisabilité et permet à la société d'utiliser le capital de manière plus efficace en appliquant le financement à accréditation fiscale aux premières étapes des travaux de la phase 2. Avec ce transfert de fonds, une redistribution des coûts partagés est mise en place, où Lomiko prend en charge la totalité des coûts des études métallurgiques (phase 2), et le DoD couvre les coûts des études d'ingénierie pour l’étude de préfaisabilité en phase 1, tout en maintenant une répartition des coûts à 50-50.

Gordana Slepcev, PDG, présidente et directrice, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire progresser les phases 1 et 2 des études de préfaisabilité et des tests métallurgiques avec le projet pilote d’anodes. C'est une démonstration unique d'un partenariat qui profitera au Québec et au Canada alors que nous développons davantage la chaîne d'approvisionnement locale de minéraux essentiels. De nombreux entrepreneurs et consultants participent à ces études de préfaisabilité, et nous sommes heureux de travailler avec des entrepreneurs locaux dans la région des Laurentides, ainsi qu'avec des groupes québécois tels que P3 Solutions, Corem, SGS, SoftDb et d'autres pour les travaux en cours. »

L'entreprise fournit les mises à jour suivantes :

Phase 1 : Étude de préfaisabilité (« ÉPF ») et collecte de données initiales

Lomiko est actuellement en phase de planification pour amorcer les études d'ingénierie nécessaires à l'achèvement de l'ÉPF (étude de préfaisabilité) en 2025, sous réserve de l'accès au capital et des délais d'obtention des permis. Les études de l'ÉPF à compléter incluent le forage géotechnique, les études d'ingénierie et énergétiques, ainsi que des études de décarbonisation pour un projet Net Zéro. L'engagement communautaire est pris en compte tout au long des phases d'étude. À ce jour, la société a déjà complété environ 50 % des études de faisabilité, incluant une mise à jour de l'estimation des ressources minérales en mai 2023, disponible sur notre site Web : www.lomiko.com. La société a également réalisé des essais métallurgiques au niveau de l'étude préliminaire de faisabilité et des études de batteries. Elle prévoit également de réaliser une évaluation économique préliminaire du traitement des matériaux en aval de l'anode.

Phase 2 : Études métallurgiques, tests de batteries et essais en vrac

Concernant l'échantillon en vrac, Lomiko a soumis sa demande d'approbation pour extraire un échantillon en vrac de 200 à 250 tonnes de la zone EV en décembre 2024. Elle a également soumis la documentation requise pour les travaux ayant des impacts ATI à la fin du mois de janvier 2025, comme requis au Québec. En attente de la délivrance du permis par le gouvernement du Québec, Lomiko veut démarrer les travaux d'excavation de l'échantillon en vrac dans la deuxième moitié de mars/avril, avec des travaux d'une durée d'environ 3 à 4 semaines sur le site. Lomiko suit toutes les exigences du gouvernement du Québec ainsi que les meilleures pratiques d'ECOLOGO pour la gestion de la campagne de forage, y compris la gestion du bruit et les consultations communautaires. Les activités pour l'échantillon en vrac sont essentiellement des opérations de carrière, car l'échantillon sera traité hors site.

Lomiko est heureuse de créer des emplois en collaborant avec des entrepreneurs et opérateurs québécois pour l'ensemble des travaux liés à l'échantillon en vrac et aux études métallurgiques.

En ce qui concerne le programme canadien de recherche, de développement et de démonstration de minéraux critiques, administré par RNCan, pour piloter le processus intégré de valorisation du graphite pour obtenir un produit de qualité anodique, le graphite sphérique purifié enrobé (cSPG), Lomiko dispose d'un accord de 3 ans pour un coût total de 6,6 millions CAD. RNCan contribuera à hauteur de 4,9 millions CAD et Lomiko couvrira les 1,7 million CAD restants. La société a déjà activé cette contribution en soumettant les dépenses de Lomiko et passera à la première phase des travaux plus tard en 2025, après l'achèvement des travaux sur l'échantillon en vrac, qui comprend le concassage, le broyage et la flottation du graphite de La Loutre.

La société progresse également dans le cadre de la subvention CRITM, « Le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (« CRITM »), qui se termine en 2025, pour des tests en laboratoire sur un échantillon de 1 100 kg. Les résultats finaux sont attendus en avril 2025, ce qui nous permettra d'approfondir nos connaissances sur la capacité du graphite de La Loutre à passer de la roche à la pile.

Mise à jour de l'entreprise

La direction présentera ou participera aux conférences suivantes et continuera à mener des discussions et des réunions communautaires concernant le développement du graphite au Québec, Canada, afin de répondre à la demande à long terme concernant ce minéral essentiel.

- Les 27 et 28 février 2025, Red Cloud Financials, Toronto – 2025 Pre PDAC Mining Showcase Gordana Slepcev, PDG et directrice, fera le point sur la situation de l'entreprise le 28 février à 9 h 40

- PDAC : 2-5 mars 2025, au Palais des congrès du Toronto métropolitain.

Gordana Slepcev, PDG et directrice, fera une présentation le mardi 4 mars 2025, à 10 h 50, lors de la session sur les matériaux électriques 1, dans la salle 801B du Palais des congrès du Toronto métropolitain.

La présidente du conseil d'administration, Belinda Labatte, interviendra le mercredi 5 mars , 2025 à 10 h 00 dans la salle 715.

À propos de Lomiko Metals Inc.

La société détient des intérêts miniers dans le projet de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre se trouve sur le territoire de la Première nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). La Première Nation KZA fait partie de la Nation Algonquine, et le territoire traditionnel de KZA est situé dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété est constituée d’un grand bloc continu de 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).

La propriété repose sur des roches appartenant à la province du Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s’est formé dans des conditions très favorables au développement d’une minéralisation de graphite à gros grains et en paillettes à partir d’un matériau riche en matières organiques au cours d’un métamorphisme à haute température.

Lomiko a publié une estimation des ressources minérales (« ERM ») actualisée dans un rapport technique NI 43-101 et une mise à jour de l’estimation des ressources minérales pour le projet La Loutre, Québec, Canada, préparés par InnovExplo le 11 mai 2023, qui ont estimé à 64,7 millions de tonnes les ressources minérales indiquées à une moyenne de 4,59 % Cg par tonne pour 3,0 millions de tonnes de graphite, soit une augmentation de tonnage de 184 %. Les ressources minérales indiquées ont augmenté de 41,5 millions de tonnes à la suite de la campagne de forage de 2022, contre 17,5 millions de tonnes en 2021 pour l’ERM avec des ressources minérales supplémentaires déclarées en baisse et dans les unités de marbre, ce qui a entraîné l’ajout de 17,5 millions de tonnes de ressources minérales présumées, soit une moyenne de 3,51 % Cg par tonne pour 0,65 million de tonnes de graphite contenu ; et les 13 107 mètres supplémentaires de forage intercalaire dans 79 trous achevés en 2022, combinés à l’affinement du gisement et des modèles structurels, ont contribué à l’ajout de la plupart des ressources minérales présumées à la catégorie des ressources minérales indiquées, par rapport à l’estimation des ressources minérales de 2021. L'ERM suppose un prix de 1 098,07 USD par tonne de graphite et une teneur seuil de 1,50 % Cg (carbone graphitique).

En plus de La Loutre, Lomiko a acquis sa participation de 49 % dans le projet Bourier auprès de Critical Éléments Lithium Corporation, conformément à l’entente d’option annoncée le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Éléments au sud-est du territoire de la Baie James d’Eeyou Istchee au Québec, qui comprend 203 claims, pour une superficie totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada, près de la région de la Baie James au Québec, qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances minéralisatrices.

La société détient également des intérêts dans sept projets en phase de démarrage dans le sud du Québec, notamment Ruisseau, Tremblant, Meloche, Boyd, Dieppe, North Low et Carmin, couvrant 328 claims au total sur sept projets en phase de démarrage couvrant 18 622 hectares dans la région laurentienne du Québec et sur le territoire de KZA.

De la part du Conseil,

Gordana Slepcev

PDG & Présidente et Directrice, Lomiko Metals Inc.

Pour plus d’informations sur Lomiko Metals, consultez le site web à l’adresse suivante www.lomiko.com.

