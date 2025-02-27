The Estée Lauder Companies与Serpin Pharma, Inc合作开发突破性护肤成分，推动抗衰老领域发展

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Estée Lauder Companies Inc. （NYSE: EL）（ELC）今天宣布与生物技术公司Serpin Pharma合作，旨在探索如何将其抗炎研究应用于化妆品，为全球消费者带来显著的护肤抗衰老功效。

通过应用Serpin Pharma在抗炎研究领域二十年的深刻见解，此次独家合作将加速ELC对变革性产品创新的关注。这些Serpin Pharma的研究已开发出专有的生物技术，展现出显著的疗效，能够减轻有害炎症并增强细胞韧性。Serpin Pharma发现了SERPINs（丝氨酸蛋白酶抑制剂）这一蛋白质超家族中的关键部分，它能够增强身体自然修复炎症细胞的能力。两家公司正在共同研究如何利用这一创新技术，该技术基于人体固有的免疫反应，能够解决皮肤刺激、老化和敏感问题。目前正在进行科学研究，以展示如何将Serpin的技术应用于化妆品中，从而快速且显著地减少皮肤老化和刺激。

The Estée Lauder Companies全球创新与研发执行副总裁Carl Haney表示，“这项创新技术将通过突破科学发现的界限，推动我们变革性的创新议程。通过与Serpin Pharma的合作，我们正在探索强大的新生物途径和前沿生物技术成分，从而迅速缓解全球高端美容消费者常见的皮肤刺激和敏感问题。”

Serpin Pharma创始人、执行董事长兼首席执行官Cohava Gelber博士（MBA）表示，“Serpin Pharma的创立基于仿生学原理以及自然界如何应对创伤和损伤迹象。我们采用了一种新颖方法，利用人体固有的机制来解决炎症问题。我们很荣幸能与ELC合作，探索如何将我们强大的生物技术应用于化妆品和护肤领域。”

这项工作依托ELC在抗衰老科学、生物技术和发酵领域数十年的领导地位。公司通过与跨行业的生物技术公司合作，将他们的突破性创新商业化，并将其尖端技术应用于开发针对消费者的护肤解决方案，从而实现阶跃式创新。这也强化了ELC对开展变革性产品创新的承诺，从而快速推出符合市场需求、紧跟潮流的产品，涵盖热门细分品类、功效和使用场景，这是ELC新发布的“美丽重塑”战略愿景的一部分。

ELC在全球设有研发和创新中心，公司的科学家具备多学科专业知识，涵盖基础科学、先进技术以及物理、化学、生物和工程的交叉领域。ELC研发部门引领美容配方75年，并深度融入科学界，定期在领先的行业活动中发表演讲，在同行评审期刊上发表论文，并与各领域的顶尖科学家、机构和学术界合作。

关于The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc.是全球领先的优质护肤品、化妆品、香水和护发产品制造商、营销商和销售商，也是全球奢侈品品牌和知名品牌的管理者。该公司的产品销往约150个国家和地区，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）以及BALMAIN Beauty。

关于Serpin Pharma, Inc

Serpin Pharma是一家处于临床阶段的创新型制药公司，致力于开发突破性的抗炎和免疫调节疗法，旨在有效治疗炎症导致的疾病。这家位于弗吉尼亚州的公司成功研发了一种非常小的高选择性多肽治疗药物，其抗炎和再生效果的效力惊人，比其天然对应物——α-1抗胰蛋白酶（A1AT）强300倍。

Serpin Pharma的这一创新药物平台不仅能在不损害免疫系统的情况下抑制失控的炎症，还能促进受炎症、损伤或创伤影响的细胞和组织的修复与再生。凭借十三项强有力的专利保护其管线技术，Serpin Pharma即将实现开创性突破，有望重塑治疗领域的格局。

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