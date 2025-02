Zoom Technology Group choisit Radisys comme partenaire technologique pour l’expansion de la connectivité à large bande

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation , leader mondial des solutions télécoms ouvertes, et Zoom Technology Group (ZTG), un opérateur de réseau fibre avec un vaste réseau mondial basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, annoncent une collaboration stratégique pour étendre la portée de la connectivité haut débit par fibre aux États-Unis, en s'appuyant sur le portefeuille avancé Connect Open Broadband de Radisys, suite à un déploiement réussi en Afrique du Sud.

Les solutions Connect Open Broadband de Radisys, leaders dans le secteur, basées sur des logiciels modernes cloud-native, sont conçues selon des spécifications ouvertes, garantissant une interopérabilité sans faille avec des solutions non propriétaires et favorisant un écosystème ouvert. Le portefeuille compétitif basé sur du matériel commercial, optimisé pour le niveau adéquat de commutation, permet à ZTG de réduire à la fois les coûts d'investissement (CapEx) et les coûts d'exploitation (OpEx) en sélectionnant et en gérant des solutions haut débit de pointe adaptées à leurs besoins réseau uniques – aussi bien actuels que futurs.

Le portefeuille complet de Connect Open Broadband en matière d'accès haut débit offre des logiciels basés sur l'open source (Connect Broadband Access Controller, Radisys Management System), des terminaux de réseau optique (ONT) interopérables et ouverts, ainsi que des terminaux de ligne optique (OLT) basés sur VOLTHA/SEBA de la Linux Foundation Broadband, prenant en charge à la fois G-PON et XGS-PON au sein du même port PON (réseau optique passif) sans modification ou mise à jour future du matériel PON.

Mohammed Manjra, fondateur et PDG de Zoom Technology Group : « Les produits de Radisys changent la donne pour nous, alors que nous faisons nos premiers pas sur le marché américain. Leur engagement envers des solutions haut débit ouvertes et désagrégées nous offre la flexibilité nécessaire pour adapter notre architecture à l'avenir. Ce partenariat est une étape cruciale dans notre stratégie d'expansion mondiale, nous permettant de fournir des solutions Internet à haut débit aux communautés non desservies et mal desservies à l'échelle mondiale, favorisant un accès inclusif pour combler la fracture numérique qui existe dans de nombreuses communautés non desservies. »

Arpit Joshipura, GM du Networking, IoT & Edge à la Linux Foundation : « L'expansion mondiale de VOLTHA souligne le passage continu de l'industrie vers des réseaux ouverts et désagrégés qui stimulent l'innovation et l'évolutivité. Au fur et à mesure que de plus en plus d'opérateurs adoptent VOLTHA pour simplifier les déploiements et améliorer l'interopérabilité, ils profitent de son efficacité en termes de coûts, de flexibilité et de délai de livraison de services, ce qui renforce encore plus le rôle crucial des standards ouverts dans les réseaux d'accès de nouvelle génération. »

Arun Bhikshesvaran, PDG, Radisys : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis par ZTG pour soutenir leur activité du haut débit aux États-Unis après le déploiement en Afrique du Sud. Notre engagement envers les standards et systèmes ouverts est encore confirmé par cette étape importante. Cela marque également une expansion significative de nos solutions basées sur VOLTHA/SEBA dans la région des Amériques, après des implémentations à grande échelle en Asie et en Europe. »

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial des solutions et services de télécommunication ouverts. Ses plateformes désagrégées et services d'intégration s'appuient sur des architectures de référence ouvertes et des standards, combinés à des logiciels et matériels ouverts, permettant aux fournisseurs de services de favoriser une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout, allant des terminaux numériques aux solutions d'accès et de réseau essentielles désagrégées et ouvertes, en passant par des applications numériques immersives et des plateformes d'engagement. Son organisation de services réseau de classe mondiale et expérimentée fournit des services de cycle de vie complet pour aider les fournisseurs de services à construire et exploiter des réseaux hautement évolutifs et performants, avec un coût total de possession optimal. Pour en savoir plus, visitez www.Radisys.com.

À propos de Zoom Technology Group

Avec plus de trente ans d'expérience dans la fourniture d'accès à l'infrastructure à haut débit dans le monde entier, Zoom Technology Group s'engage à apporter des changements favorables grâce à des solutions innovantes au sein des communautés qu'il dessert. Le groupe possède, exploite et gère actuellement plus de 21 millions de pieds d'infrastructure et s'est étendu à 10 bureaux dans le monde entier, desservant plus de 77 000 abonnés résidentiels et commerciaux actifs. Au cours des cinq prochaines années, nous avons l'intention d'étendre l'infrastructure à 257 millions de pieds tout en fournissant des services à plus de 2,7 millions de terminaux.

Radisys® est une marque déposée de Radisys. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.