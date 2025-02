teamLab Planets (Tokio, Toyosu) verzeichnet nach einer umfassenden Erweiterung einen Anstieg der Ticketverkäufe um ca. 130 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Aufenthaltsdauer der Besucher verzeichnet ein deutliches Wachstum

Highlight Video: teamLab Planets TOKYO DMM © teamLab A new large-scale Athletics Forest and other installations opened at teamLab Planets TOKYO DMM in Toyosu, Tokyo, on Wednesday, January 22, 2025.

teamLab Planets, a museum in Toyosu, Tokyo, where you can immerse yourself with your entire body, has unveiled a cherry blossom-themed artwork by the international art collective teamLab. (teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, Video: teamLab)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO DMM.com (im Folgenden als teamLab Planets bezeichnet) hat nach seiner großen Erweiterung im Januar 2025 einen bemerkenswerten Anstieg der Ticketverkäufe um 130 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet *1 . Auch die Aufenthaltsdauer der Besucher hat sich deutlich erhöht. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass der Anteil der Besucher, die „2 Stunden oder länger“ blieben, um etwa 48 % gestiegen ist, während der Anteil der Besucher, die „3 Stunden oder länger“ blieben, um etwa 20 % gestiegen ist*2 .

In diesem Frühjahr werden zwei riesige Kunsträume im teamLab Planets von Kirschblüten in voller Blüte verwandelt. In „Floating in the Falling Universe of Flowers“, wo saisonale Blumen blühen und sich mit der Zeit verändern, werden sich Kirschblüten über den gesamten Raum ausbreiten. In „Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity“, wo Besucher barfuß im Wasser laufen, verwandeln sich Koi-Karpfen, die auf der Wasseroberfläche schwimmen, in Kirschblüten und zerstreuen sich, wenn sie mit Menschen kollidieren. Diese Kirschblüten sind vom Samstag, dem 1. März, bis Mittwoch, dem 30. April, zu sehen.

Über 20 neue Kunstwerke in einer großen Erweiterung enthüllt

Im Januar hat teamLab Planets seine Fläche um etwa das 1,5-Fache erweitert und über 20 neue Kunstwerke vorgestellt, die sich auf Bildungsprojekte wie Athletics Forest, Catching and Collecting Forest und Future Park konzentrieren. Darüber hinaus wurde Sketch Factory neu eingerichtet, sodass Besucher die Zeichnungen, die sie im Kunstbereich erstellen, in Originalprodukte verwandeln können, die sie mit nach Hause nehmen können.

Weitere Informationen zu dieser bedeutenden Erweiterung finden Sie in dieser Pressemitteilung.

*1 Basierend auf den Ticketverkaufsdaten der offiziellen Website von teamLab Planets, Vergleich von etwa einem Monat vom 22. Januar bis 16. Februar 2025 und vom 24. Januar bis 18. Februar 2024. *2 Umfrage durchgeführt unter teamLab Planets TOKYO DMM.com Umfrageperiode: 1. Januar bis 18. Februar 2025 Umfragemethode: Online-Besucherbefragung Gültige Antworten: 2.525 (1. Januar bis 21. Januar: 669 Antworten, 22. Januar bis 18. Februar: 1.856 Antworten) Umfrageergebnisse: Der Anteil der Besucher, die „2 Stunden oder länger“ blieben, stieg von etwa 12 % vor der Erweiterung auf etwa 60 %. Der Anteil der Besucher, die „3 Stunden oder länger“ blieben, stieg von etwa 1 % auf etwa 20 %.

Kunstwerke mit Kirschblüten in voller Blüte

Floating in the Falling Universe of Flowers (Schwebend im fallenden Universum der Blumen)

Ein Jahr voller Blumen, die blühen und sich mit der Zeit verändern, das Leben breitet sich im Universum aus.

Legen Sie sich hin oder sitzen Sie still im Raum und irgendwann schwebt Ihr Körper und Sie lösen sich in der Welt der Kunstwerke auf.

Blumen wachsen, knospen, blühen, und mit der Zeit fallen die Blütenblätter, die Blumen verwelken und sterben. Der Zyklus von Geburt und Tod setzt sich ewig fort.

Das Kunstwerk ist kein vorab aufgezeichnetes Bild, das wiedergegeben wird; es wird von einem Computerprogramm erstellt, das das Kunstwerk kontinuierlich in Echtzeit dargestellt. Als Ganzes verändert es sich ständig, und frühere visuelle Zustände werden nie wiederholt. Das Universum kann zu diesem Zeitpunkt nie wieder so gesehen werden.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity ( Zeichnung auf der Wasseroberfläche, geschaffen durch den Tanz von Koi und Menschen – Unendlichkeit)

Kois schwimmen auf der Wasseroberfläche, die sich bis ins Unendliche erstreckt. Menschen können ins Wasser gehen.

Die Bewegung der Kois wird durch die Anwesenheit von Menschen im Wasser und auch durch andere Kois beeinflusst. Wenn die Fische mit Menschen kollidieren, verwandeln sie sich in Blumen und zerstreuen sich. Im Laufe eines Jahres verändern sich die blühenden Blumen mit den Jahreszeiten.

Die Bewegungsbahn der Koi wird durch die Anwesenheit von Menschen bestimmt und diese Bahnen zeichnen Linien auf der Wasseroberfläche.

Die Arbeit wird in Echtzeit von einem Computerprogramm wiedergegeben. Sie ist weder vorab aufgezeichnet noch in einer Schleife abgespielt. Die Interaktion zwischen dem Betrachter und der Installation bewirkt eine kontinuierliche Veränderung des Kunstwerks. Frühere visuelle Zustände können nie repliziert werden und werden nie wieder auftreten.

Konzept von teamLab Planets

Mit Ihrem ganzen Körper eintauchen, wahrnehmen und eins werden mit der Kunst

teamLab Planets ist ein Museum, in dem Sie durch Wasser laufen, geschaffen vom Künstlerkollektiv teamLab.

Die Kunstwerke verändern sich je nach Anwesenheit von Menschen, und die Existenz der Kunstwerke ist mit Ihrem Körper und mit anderen verbunden.

Tauchen Sie physisch in die riesigen Kunsträume ein, nehmen Sie sie mit Ihrem Körper wahr und werden Sie eins mit der Kunst.

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, Tokio ( teamLab Planets TOKYO, Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokio )

Video mit Highlights

Pressemappe

