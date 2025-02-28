teamLab Planets（東京，豐州）進行重大擴建後，門票銷售量年增率達到約130%。造訪遊客的停留時間也顯著增加

短片集錦：teamLab Planets TOKYO DMM © teamLab 一座全新的大型「 運動森林」及其他裝置藝術已於2025年1月22日（星期三）在東京豐州的teamLab Planets TOKYO DMM揭幕。

teamLab Planets是一座位於東京豐州的博物館。您可以全身心沉浸於其中、感受國際藝術團體teamLab創作的櫻花主題藝術作品。（teamLab，《錦鯉與人共舞所描繪之水面圖──無限》，影片來源：teamLab）

teamLab Planets是一座位於東京豐州的博物館。您可以全身心沉浸於其中、感受國際藝術團體teamLab創作的櫻花主題藝術作品。（teamLab，《漂浮於落花世界》，影片來源：teamLab）

teamLab Planets是一座位於東京豐州的博物館。您可以全身心沉浸於其中、感受國際藝術團體teamLab創作的櫻花主題藝術作品。（teamLab，《漂浮於落花世界》，影片來源：teamLab）

teamLab Planets是一座位於東京豐州的博物館。您可以全身心沉浸於其中、感受國際藝術團體teamLab創作的櫻花主題藝術作品。（teamLab，《漂浮於落花世界》，影片來源：teamLab）

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- teamLab Planets TOKYO DMM.com（以下簡稱「teamLab Planets」）在2025年1月進行重大擴建後，締造門票銷售量年增率達130%的驚人紀錄。*1造訪遊客的停留時間也顯著增加。根據近日所做的一項調查，停留時間「至少兩個小時」的遊客比例上升將近48%，停留時間「至少三個小時」的遊客比例亦增加約20%。*2

今年春天，teamLab Planets的兩個大型展覽空間將改裝展示全面盛放的櫻花。在「漂浮於落花世界」這個展覽中，遊客將見到季節性的花卉隨著時間盛放變化，美麗的櫻花飄盪在整個展覽空間。在「 錦鯉與人共舞所描繪之水面圖──無限」這個展覽中，遊客可赤足涉水，悠游於水面的錦鯉碰到遊客時便會化為櫻花散開。這兩項櫻花展從3月1日（星期一）起展至4月30日（星期三）。

擴建空間將推出20多項全新作品

teamLab Planets甫於1月間擴建，擴建後的空間規模約有原先的1.5倍。這些空間將推出20多項以教育為目的的全新作品，像是「 運動森林」、「 捕捉並收集的森林」和「 未來園」。除此之外，還新設「 彩繪工廠」，遊客可將自己在展覽空間內創作的作品製成紀念品帶回家。

如欲進一步了解擴建空間的展覽，請參考這份新聞稿。

*1 根據teamLab Planets官網購票資料；這份資料以2025年1月22日至2月16日的售票量比較2024年1月24日至2月18日的售票量。 *2 該調查在teamLab Planets TOKYO DMM.com上進行 調查時間：2025年1月1日至2月18日 調查方法發：線上訪客問卷 有效回應數：2,525（1月1日至1月21日：669則回應；1月22日至2月18日：1,856則回應） 調查結果：停留時間「至少兩個小時」的遊客比例從擴建前的約12%上升至約60%，停留時間「至少三個小時」的遊客比例從擴建前的約1%增加至約20%。

櫻花主題展

漂浮於落花世界

一年四季花開花落，隨時間變化，將生命延展到宇宙空間內。

您可以或坐或臥，靜靜體驗這片空間，直到感覺飛昇羽化，融入這美麗的藝術世界中。

花朵抽芽、結蕾、盛放，隨即掉落、枯萎、死亡。生與死的輪迴綿延不絕。

這件藝術作品不是預錄回放的影像，而是電腦程式創作的作品，不斷即時生成新的藝術。簡而言之，它不斷變化，絕對不會重複已出現過的視覺影像，正如您永遠不會再見到此時此刻的宇宙。

錦鯉與人共舞所描繪之水面圖──無限

錦鯉悠遊於水面，再化為無限。遊客涉水而行。

錦鯉的動作受涉水遊客的影響。當錦鯉碰到遊客時，便會化為花朵散開。空間中的花卉會隨著一年中的季節遞嬗變化。

錦鯉游動的路線根據在場遊客決定，這些軌跡以線條狀呈現在水面上。

這件作品由電腦程式不斷即時生成，沒有事先錄製，也不會重播。觀者與裝置藝術的互動觸發藝術品不斷改變。已出現過的視覺影像絕對不會重複，也不會再次出現。

teamLab Planets的成立理念

全身心沉浸、用身體感受藝術、使身體與世界相融

teamLab Planets由藝術團體teamLab創作，是一座讓參觀者走進水中的博物館。

作品視參觀者的出現而變化，藝術品的存在與您和他人的存在息息相關。

請沉浸在這個巨大的藝術空間中，用身體感受藝術的存在，並化身為藝術的一部分。

teamLab Planets TOKYO DMM

https://www.teamlab.art/e/planets/

#teamLabPlanets

東京，豐州（teamLab Planets，東京都江東區豐州6-1-16 ）

短片集錦

https://youtu.be/F7nODEETR4s

媒體資料袋

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

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