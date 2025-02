The Estée Lauder Companies entre en partenariat avec Serpin Pharma, Inc. pour développer des ingrédients révolutionnaires pour les soins de la peau afin d'améliorer la longévité

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) (ELC) annonce aujourd'hui une collaboration avec la société de biotechnologie, Serpin Pharma, qui vise à explorer comment sa recherche anti-inflammatoire peut être appliquée dans les cosmétiques pour offrir des avantages significatifs pour la longévité des soins de la peau aux consommateurs du monde entier.

Le partenariat exclusif accélérera l’accent mis par ELC sur l’innovation transformatrice en matière de produits en appliquant les enseignements tirés des deux décennies de recherche anti-inflammatoire de Serpin Pharma, qui ont abouti à une technologie biotechnologique exclusive démontrant une efficacité remarquable pour atténuer l’inflammation nocive et améliorer la résilience cellulaire. Serpin Pharma a identifié une partie clé d’une superfamille de protéines appelées SERPINs (Serine Protease Inhibitors) qui améliorent la capacité naturelle du corps à guérir les cellules souffrant d’inflammation. Ensemble, les entreprises étudient comment cette technologie innovante, qui tire parti de la réponse immunitaire innée du corps, peut être exploitée pour lutter contre l’irritation, le vieillissement et la sensibilité de la peau. Des études scientifiques sont en cours pour démontrer comment la technologie de Serpin peut être appliquée aux produits cosmétiques afin de réduire rapidement et visiblement le vieillissement et l’irritation de la peau.

« Cette nouvelle technologie fera progresser notre programme d’innovation transformatrice en repoussant les limites de la découverte scientifique révolutionnaire », déclare Carl Haney, vice-président exécutif, Innovation mondiale et recherche et développement, The Estée Lauder Companies. « En partenariat avec Serpin Pharma, nous explorons de nouvelles voies biologiques puissantes et des ingrédients biotechnologiques de pointe pour atténuer rapidement l’irritation et la sensibilité visibles de la peau pour nos consommateurs de produits de beauté de prestige dans le monde entier. »

« Serpin Pharma a été fondé sur les principes du biomimétisme et sur la manière dont la nature résout les signes de traumatisme et de lésion », déclare Cohava Gelber, PhD, MBA, fondateur, président exécutif et CEO, Serpin Pharma. « Nous adoptons une nouvelle approche en exploitant le mécanisme inné du corps pour résoudre l’inflammation. Nous sommes fiers de nous associer à ELC pour étudier comment notre puissante biotechnologie peut être appliquée aux cosmétiques et aux soins de la peau. »

Ces travaux s’appuient sur le leadership d’ELC depuis des décennies dans les domaines de la science de la longévité, de la biotechnologie et de la fermentation. La société révolutionne l'innovation en s'associant à des entreprises de biotechnologie de tous les secteurs pour commercialiser leurs innovations révolutionnaires et appliquer leurs technologies de pointe au développement de solutions de soins de la peau pour les consommateurs. Il renforce également l’engagement d’ELC à créer des innovations transformatrices en matière de produits afin de proposer des innovations rapidement commercialisables et à la mode dans les sous-catégories les plus populaires, dans le cadre de la vision stratégique Beauty Reimagined d'ELC.

Avec des centres de R&D et d'innovation dans le monde entier, les scientifiques d'ELC ont une expertise pluridisciplinaire allant de la science fondamentale et des technologies de pointe aux intersections de la physique, de la chimie, de la biologie et de l'ingénierie. ELC R&D a 75 ans d'expertise reconnue en matière de formulation et est profondément intégré dans la communauté scientifique, présentant régulièrement lors d'événements de premier plan, publiant dans des revues à comité de lecture et en partenariat avec des scientifiques, des institutions et des universités de premier plan dans un large éventail de secteurs.

À propos de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, de la commercialisation et de la vente de produits de soin de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et agit en tant qu'acteur de marques de luxe et de prestige dans le monde entier. Les produits de l'entreprise sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques comme Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD, et BALMAIN Beauty.

À propos de Serpin Pharma, Inc.

Serpin Pharma est une société pharmaceutique pionnière de phase clinique engagée dans le développement de thérapies anti-inflammatoires et immunomodulatrices révolutionnaires visant à traiter efficacement les maladies provoquées par l'inflammation. Située en Virginie, la société a mis au point un peptide thérapeutique remarquablement petit et hautement sélectif qui possède une puissance étonnante, 300 fois supérieure à celle de son homologue naturel, l'alfa-1-antitrypsine (A1AT), pour produire des effets anti-inflammatoires et régénérateurs.

Cette plateforme pharmaceutique innovante de Serpin Pharma stoppe non seulement l'inflammation incontrôlée sans compromettre le système immunitaire, mais favorise également la réparation et la régénération des cellules et des tissus touchés par l'inflammation, les lésions ou les traumatismes. Avec treize brevets sécurisant ses technologies, Serpin Pharma est en passe de réaliser des percées pionnières qui promettent de remodeler l'écosystème des traitements thérapeutiques.

